Władze Białegostoku wprowadzają działania prewencyjne w obliczu koronawirusa

Marzec 11, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Zamknięte szkoły, przedszkola, żłobki, jednostki kultury i sportu, do tego odwołane wydarzenia miejskie kulturalne i sportowe – tak władze miasta chcą zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa i ograniczyć możliwość zarażenia się.

Lekcji nie będzie już od czwartku (12.03) , ale jeszcze do piątku (13.03) placówki zapewnią opiekę dzieciom, tak by rodzice mogli się przygotować do nowej sytuacji.

Prezydent Białegostoku zaapelował do mieszkańców o unikanie zgromadzeń i załatwianie spraw urzędowych zdalnie lub odłożenie ich na później.

W Domach Pomocy Społecznej w Białymstoku wprowadzono ograniczenia co do odwiedzin. Przy pacjencie może przebywać tylko jeden opiekun. Wejścia osób z zewnątrz są monitorowane, mierzona jest także temperatura odwiedzających.

Instytucje kultury zawieszają działalność. Mowa tu o kinach, teatrach, galeriach, muzeach czy podlaskiej operze. Bilety na zakupione wydarzenia można zwracać w kasach.

W obawie przed koronawirusem zamyka się także Książnica Podlaska w Białymstoku. Książek nie wypożyczymy i nie zwrócimy ani w siedzibie głównej ani w żadnej z szesnastu jej filii. Kary za przetrzymanie książek nie będą naliczane.

Od czwartku (12.03) zamknięte też będzie Schronisko dla Zwierząt i Akcent ZOO. (mt/mc)