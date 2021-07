Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Podlaskiem

Lipiec 22, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

„Teatr Dramatyczny ma wspaniała historię i niesamowity potencjał. Potencjał, który w przeciągu dwóch lat zostanie wydobyty” – mówił w Białymstoku premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu odwiedził instytucję kultury, w trakcie wizyty w Podlaskiem i promowania programu Polski Ład, z którego, jak przypomniał premier również jest finansowany remont Dramatycznego.

– Teatr Dramatyczny to taka regionalna perła, która w ramach Polskiego Ładu wzbogaci całą polską kulturę i kulturę województwa podlaskiego, z Białymstokiem na czele. Bardzo się cieszę, że państwo polskie może przeznaczyć 26 milionów złotych dla Białegostoku, na remont Teatru Dramatycznego – mówił premier.

Zanim szef rządu przyjechał do stolicy Podlasia, spotkał się z samorządowcami w Kolnie, odwiedził Grajewo oraz Czarną Białostocką. W tym ostatnim mieście mówił jak ważne jest inwestowanie w infrastrukturę sportową.

– Przypominają mi się słowa, które niedawno wypowiedział Kuba Błaszczykowski, że jeżeli on ze wsi Truskolasy może osiągnąć sukces, to należy podążać za własnymi marzeniami. Dlatego infrastruktura sportowa i sport są ważną częścią Polskiego Ładu, bo poprzez sport kształtuje się młodzież, ich charaktery, wiadomo, że treningi to dyscyplina, systematyczność – dodawał Mateusz Morawiecki.

Ostatnim podlaskim miastem, które odwiedzi premier będzie Tykocin. Tam weźmie udział w Pikniku Rodzinnym. (ea)