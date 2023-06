Wizje studentów architektury na nowe otoczenie Narwiańskiego Parku Narodowego

30 czerwca, 2023

Wyniki konkursu na najlepszy projekt związany z potrzebami infrastruktury turystycznej Narwiańskiego Parku Narodowego, fot. Małgorzata Turecka Wyniki konkursu na najlepszy projekt związany z potrzebami infrastruktury turystycznej Narwiańskiego Parku Narodowego, fot. Małgorzata Turecka

Studenci architektury Politechniki Białostockiej stworzyli projekty zagospodarowania terenu wokół Parku Przydworskiego w Kurowie. Park ten zlokalizowany jest w pobliżu zabytkowego dworku, w którym mieści się siedziba dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego. To 10 hektarów terenu, który ma być uatrakcyjniony dla turystów odwiedzających park.

Konkurs dla studentów zorganizowano w ramach podpisanej w 2021 roku współpracy Politechniki Białostockiej z czterema parkami narodowymi: Biebrzańskim, Wigierskim, Białowieskim i Narwiańskim. Projekty semestralne powstały w ramach przedmiotu „Projektowanie architektoniczne 7 – adaptacje obiektów o wartościach kulturowych”.



– Ten konkurs i wspaniałe efekty bardzo mnie cieszą, ponieważ jest to jeden z elementów dużej umowy pomiędzy Politechniką Białostocką a czterema parkami narodowymi, które są zlokalizowane na naszym terenie. Bardzo się cieszę, że ta umowa funkcjonuje, że jest to kolejny jej efekt, i że ten efekt jest tak spektakularny. Jest to kolejny dowód tego, że Politechnika Białostocka pracuje dla regionu, że jest związana z regionem, odpowiada na jego potrzeby. Jesteśmy regionalną uczelnią obywatelską przez ścisłe związki z regionem i pracę na rzecz regionu – mówiła prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Studenci zanim przystąpili do prac projektowych zapoznali z historią parku i jego potrzebami. Główne uwarunkowania lokalizacyjne to zabytkowe założenie dworsko-parkowe w Kurowie i wyjątkowe walory przyrodnicze związane z rzeką Narew.

– Mamy fajny, zabytkowy Park Przydworski przy dworku w Kurowie. To jest 10 hektarów obiektu, który jest wpisany do rejestru zabytków, wykorzystywany turystycznie i edukacyjnie. Chcieliśmy tę przestrzeń jakoś zagospodarować, trochę bardziej uatrakcyjnić pod kątem wycieczek turystów, edukacji. Ale też, aby zachować tę przestrzeń historyczną, zabytkową, żeby to nie burzyło jedno drugiego. Stąd kierunek: Politechnika Białostocka i Wydział Architektury. Studenci mają inne myślenie na temat przestrzeni niż my jako pracownicy parku, którzy bardziej użytkowo na to patrzymy. Studenci z wolną głową, z masą pomysłów, pomogli nam zrobić projekty adaptacji założenia dworsko-ogrodowego przy dworku w Kurowie do celów edukacyjnych, przyrodniczych, turystycznych – powiedział Grzegorz Piekarski, dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego.

Z 35 zgłoszonych do konkursu prac jury wybrało finałową dziesiątkę.

– Prace są bardzo różne, nawiązujące do rzeki Narew, która jest chlubą Narwiańskiego Parku Narodowego, do założenia dworsko-ogrodowego przy dworku w Kurowie. Na pewno nie są to koncepcje, które w stu procentach byśmy przenieśli natychmiast do przestrzeni parkowej, ale są takie elementy w tych pracach, które nas bardzo urzekły. Trzeba wyróżnić pomysł postawienia stogu siana jako miejsca, które może być czatownią, wieżą obserwacyjną, punktem edukacyjnym. Stogu siana, których kiedyś było dużo nad Narwią, teraz zanikają, czyli taki obiekt imitujący stóg siana, nawiązujący do tradycji rolnictwa na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego, wkomponowujący się w przestrzeń. (…) Są też ładne projekty wież widokowych. Dużych, ale konstrukcji lekkich, ażurowych, drewnianych, które nie zakłócają krajobrazu, wkomponowują się w krajobraz. Na pewno to jest coś, co możemy wykorzystać. Są też fajne pomysły nowoczesnych miejsc do wypoczynku, nawiązujących do koszy wiklinowych, do narzędzi, które służyły kiedyś do połowu ryb. Przygotowujemy się do modernizacji istniejącej kładki pomiędzy dworkiem w Kurowie a Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”. Mamy już koncepcję, którą zrobiła profesjonalna firma i teraz będziemy mogli elementy tych pomysłów studentów „wkleić” do tej naszej koncepcji – dodaje dyrektor Piekarski.

Pierwsze miejsce przyznano Dolores Domżalskiej i Adriannie Dylewicz, które zaprojektowały kładkę edukacyjną dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

– Projekt był realizowany na pierwszym stopniu studiów, ale już po modernizacji programu. Przedmiot ten („Projektowanie architektoniczne 7 – adaptacje obiektów o wartościach kulturowych” – przyp. red.) pojawił się po raz pierwszy i po raz pierwszy szczęśliwie się złożyło, że temat został zrealizowany we współpracy z Narwiańskim Parkiem Narodowym, więc w pewnych realiach takich praktycznych – powiedział dr inż. arch. Aleksander Owerczuk z Pracowni Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, pod okiem którego powstawały prace studentów. – Studenci pod uwagę musieli wziąć pewne uwarunkowania. Po pierwsze: zabytkowy aspekt lokalizacji Parku, a po drugie: przyrodę w bezpośrednim sąsiedztwie Parku, która także podlega ochronie i ma swoją specyfikę. Studenci odpowiadając na zapotrzebowanie Parku musieli uwzględnić te uwarunkowania, co utrudniało pracę – dodał.

Studenci w nagrodę otrzymali pamiątki z Narwiańskiego Parku Narodowego, ale też zaproszenie do zwiedzenia Parku, w tym na spływ kajakowy. Nagrodzone i wyróżnione prace studentów będzie można oglądać w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: