WIZ-BIZ MBA 2025 w Politechnice Białostockiej – Spotkanie z biznesem dla studentów i przedsiębiorców

14 listopada, 2025

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyło się wydarzenie WIZ-BIZ MBA 2025 – Spotkanie z biznesem , które zgromadziło absolwentów, studentów, pracowników uczelni, przedstawicieli firm oraz instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu zarządzania, rozwój kompetencji menedżerskich oraz budowanie trwałych relacji między interesariuszami uczelni.

Zdjęcie 1 z 5

Program WIZ-BIZ MBA 2025 – eksperci i praktycy biznesu

W ramach wydarzenia odbyły się wykłady prowadzone przez uznanych specjalistów i absolwentów MBA. Uczestnicy mogli posłuchać m.in.:

Błażej Czaplicki – Cyberbezpieczeństwo w cyfrowym świecie

Maciej Błaszak – Kreatywność w świetle neuronauki poznawczej

Ewa Hartman (online) – Mózg w dobie sztucznej inteligencji, czyli jak dbać o siebie i współpracowników

Maciej Ejdys – Od strachu do spełnienia marzeń. Jak radzić sobie z ryzykiem w prowadzeniu firmy

Wydarzenie obejmowało również wręczenie dyplomów SYNERGIA dla przedsiębiorców i firm wyróżniających się w współpracy z Politechniką Białostocką, a przerwy kawowe umożliwiały uczestnikom aktywny networking.

Znaczenie WIZ-BIZ MBA 2025 dla studentów i przedsiębiorców

Spotkanie stało się platformą wymiany doświadczeń między środowiskiem akademickim a praktyką biznesową. Studenci zyskali możliwość poznania realiów rynku pracy, zdobycia praktycznych wskazówek od ekspertów i inspiracji do rozwoju własnych projektów. Firmy mogły z kolei nawiązać kontakty z potencjalnymi pracownikami i partnerami biznesowymi.

Organizatorzy podkreślali, że wydarzenie wpisuje się w strategię Politechniki Białostockiej, która stawia na rozwój kompetencji menedżerskich, innowacje i integrację z gospodarką regionu. Dzięki WIZ-BIZ MBA uczelnia buduje most między teorią a praktyką, umożliwiając studentom zdobycie realnych umiejętności przydatnych w biznesie.

Uroczysta kolacja inauguracyjna i dalsza wymiana doświadczeń

Na zakończenie wydarzenia odbyła się uroczysta kolacja inauguracyjna dla członków Klubu Absolwenta MBA Executive KAMBA w Restauracji Kawelin w Białymstoku. Spotkanie umożliwiło dalszą wymianę doświadczeń, rozmowy o strategiach biznesowych i budowanie trwałych relacji w nieformalnej atmosferze.

Dlaczego warto uczestniczyć w WIZ-BIZ MBA?

WIZ-BIZ MBA 2025 to nie tylko seria wykładów, ale przede wszystkim platforma inspiracji i praktycznej wiedzy. Dzięki uczestnictwu w wydarzeniu studenci mogą rozwijać swoje kompetencje menedżerskie, przedsiębiorcy poznają nowe trendy i możliwości współpracy, a wszyscy uczestnicy budują wartościowe kontakty. Politechnika Białostocka po raz kolejny udowodniła, że jest miejscem, gdzie teoria spotyka się z praktyką, a edukacja akademicka łączy się z realnym światem biznesu.

Posłuchaj relacji z WIZ-BIZ:

(pc)