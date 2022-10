Wiosną w Białymstoku będzie bardzo kolorowo. W mieście trwają nasadzenia cebulek kwiatowych

Październik 13, 2022

Jesienne nasadzenia w Białymstoku, fot. UM Białystok

W Białymstoku rozpoczęły się październikowe nasadzenia. W tym roku łącznie posadzonych zostanie 130 tys. cebulek kwiatowych. Nowe rośliny zakwitną na wiosnę zdobiąc Białystok.

Chociaż w wielu miejscach Białegostoku wciąż jeszcze można oglądać łąki kwietne i kwiatowe dekoracje, to jednak miasto w letniej odsłonie powoli staje się wspomnieniem. I właśnie teraz trzeba zadbać o to, aby wiosną także było co podziwiać w białostockich parkach i na skwerach. W mieście rozpoczęło się sadzenie cebulek kwiatowych. W salonie ogrodowym Pałacu Branickich w środę (12.10) sadzone były hiacynty, tulipany, żonkile oraz korony cesarskie. Łącznie posadzono tam blisko 13 tys. cebulek kwiatowych.

Wiosną, wśród nowo nasadzonych roślin cebulowych, kolorowe kwiaty pojawią się również między innymi w Parku Planty (12,2 tys. tulipanów), na Bulwarach im. Zyndrama Kościałkowskiego (6 tys. tulipanów), na Skwerze św. Konstantyna Wielkiego (1,5 tys. tulipanów), w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej (2,5 tys. krokusów wiosennych w różnych kolorach i 500 tulipanów), na Bulwarach św. Jana Teologa (1,2 tys. krokusów wiosennych i 1,6 tys. tulipanów), na Placu Andrzeja Piotra Lussy (10 tys. tulipanów), przy ul. Piastowskiej, w okolicach skrzyżowania z ul. gen. S. Sosabowskiego (48 tys. tulipanów).

Na terenach białostockich parków i skwerów tej jesieni zostanie także posadzonych ponad 18 tys. krzewów i bylin. Nowe rośliny znajdą swoje miejsce na przykład w Parku Planty (350 sadzonek krzewów liściastych), w Parku Konstytucji 3 Maja (400 krzewów liściastych), w Parku Lubomirskich (300 krzewów liściastych), w Parku Centralnym (550 krzewów liściastych), w Ogrodzie Branickich (10 tys. krzewów liściastych), w Parku Antoniuk (1,1 tys. bylin), przy Stawach Marczukowskich (2,9 tys. bylin).

Wśród nowych sadzonek krzewów pojawią się: kalina koralowa, hortensja bukietowa, bukszpan, powojnik, tawuła, forsycja, róża okrywowa, dereń biały, dereń rozłogowy, krzewuszka. Byliny, jakie w tym roku zostaną posadzone, to: pluskwica groniasta, sadziec purpurowy, sasanka zwyczajna, krwawnik pospolity, jasnota plamista, żurawka, proso rózgowate. (mt)