Stowarzyszenie Eurydyki kontynuuje akcję wspierania kobiet w czasie chemioterapii

Marzec 10, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Taki dzień jak ten, sprawia, że pacjentki Uniwersyteckiego Centrum Onkologii zapominają na chwilę o chorobie. Stowarzyszenie Eurydyki działające przy UCO kontynuuje akcję pod hasłem: „Wiosna jest kobietą”.

Na pododdziale Onkologii Ginekologicznej działaczki organizacji wręczały uszyte ze zebranych materiałów i chust, kolorowe nakrycia głowy dla pacjentek po chemioterapii.

Podczas przymiarek panie mogły skorzystać również z usług kosmetyczki.

– Szyjemy naszym pacjentkom onkochusty, dlatego, że proces choroby i utrata włosów, piękna, kobiecości, stygmatyzuje kobietę, przypomina o tej chorobie. Natomiast chcemy to przekuć w atut tych kobiet, żeby im pokazać, że jest to tylko kolejny etap w walce o ich zdrowie. Moc kolorowych chust, to światełko w ciemnym tunelu choroby – mówiła Barbara Idźkowska ze Stowarzyszenia Eurydyki.

Akcja szycia nakryć głów rozpoczęła się w styczniu ubiegłego roku. Do tej pory Stowarzyszenie Eurydyki przygotowało około 80 chust.

Nadal można przekazywać do Uniwersyteckiego Centrum Onkologii materiały, tkaniny, z których później powstaną nakrycia. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej