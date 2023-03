Wiosenny koncert Duo Performance w Pracowni Działań Kulturalnych KLANZY

24 marca, 2023

Duo Performance wystąpi w Pracowni Działań Kulturalnych, źródło: KLANZA

Stowarzyszenie KLANZA Białystok organizuje koncert z okazji rozpoczęcia wiosny. W sobotę (25.03) o 18:00 w Pracowni Działań Kulturalnych wystąpi duet wokalno-taneczny Duo Performance.

To będzie pełna ekspresji podróż przez świat hitów. Składają się na nią kolorowe sceny, przepełnione znanymi przebojami, muzyką i tańcem z różnych stron świata. To podróż do Ameryki, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polski, Francji i wielu innych. W programie koncertu znajdują się czardasze, arie i duety operetkowe oraz musicalowe, przeboje z repertuaru Andrea Bocellego, Leonarda Cohena, Rity Hayworth, Il Volo oraz Michaela Buble. Usłyszymy m.in. Czardasze i duety z najbardziej znanych operetek takich jak: Wesoła wdówka, Księżniczka Czardasza, Bal w Savoyu, Clivia.

Duo Performance to duet śpiewaków operowych, tancerzy kochających muzyczne wyzwania oraz ciekawe projekty. Tworzą go Monika Biederman-Pers i Piotr Karzełek – absolwenci Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Duet stara się łączyć na scenie śpiew, taniec oraz grę aktorską, gwarantując widzom pełnowymiarowy spektakl.

Koncert jest bezpłatny. (mt)