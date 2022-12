Wiosenna końcówka roku w woj. podlaskim. W Nowy Rok może być nawet ok. 14 stopni!

Grudzień 30, 2022

To będzie wyjątkowo ciepły przełom nowego i starego roku w Podlaskiem. W weekend (31.12-01.01) w regionie może być nawet kilkanaście stopni. To wartości skrajnie wysokie jak na tę porę roku.

– Będzie to zasługa transportu ciepłych mas powietrza pochodzenia atlantydzkiego. Można powiedzieć, że wyjątkowo ciepłych, bo rzeczywiście temperatura powietrza na przełomie starego i nowego roku wzrośnie w województwie podlaskim nawet do ok. 10 stopni. Wszystko wskazuje na to, że w Nowy Rok temperatura będzie jeszcze wyższa, może być nawet 14 stopni powyżej zera – mówi synoptyk Mateusz Zamajtys. – To wartości skrajnie wysokie – dodaje.

Sobota (31.12) będzie co prawda ciepła, ale pochmurna. Okresami możemy spodziewać się słabych opadów deszczu. W niedzielę (01.01) będzie już więcej słońca i nie będzie padać.

Ciepłe będą też najbliższe noce, z temperaturą około 7 stopni. (mt)