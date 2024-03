Wiosenna edycja Erasmus Days w Politechnice Białostockiej

11 marca, 2024

Erasmus Days na Politechnice Białostockiej, fot. Iryna Mikhno

Każdego roku blisko 150 studentów Politechniki Białostockiej wyjeżdża, aby studiować za granicą w ramach programu Erasmus+. Aby zachęcać niezdecydowanych i pokazać, jak wygląda rekrutacja oraz jakie możliwości daje wyjazd, uczelnia dwa razy w roku organizuje Erasmus Days, teraz trwa wiosenna edycja wydarzenia.

W poniedziałek (11.03) i wtorek (12.03) na wszystkich wydziałach Politechniki Białostockiej są pracownicy z Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych, którzy przybliżają zasady rekrutacji, a studenci, którzy byli na wymianie, tłumaczą dlaczego warto wyjechać.

– Taki wyjazd w zasadzie nie jest trudny – mówi Katarzyna Kilarji z Działu Mobliności i Obsługi Umów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej. – Pierwszym krokiem, który student musi zrobić to wejść na naszą stronę i wypełnić formularz kwalifikacji językowych. Tutaj odpowiednio wybrać chęć uczestnictwa w egzaminie kwalifikującym poziom języka, albo dostarczyć do nas do biura odpowiednie dokumenty, które z takiego egzaminu zwalniają. Drugi krok to wybór uczelni i aplikacja, czyli składanie wniosków w systemie USOS. Teraz jest idealny czas, żeby zorientować się jaka uczelnia będzie najlepsza pod kątem destynacji pod kątem pogody, ale też pod kątem poziomu i możliwości wyboru odpowiednich przedmiotów. System do rejestracji będzie otwarty od 18 marca do 4 kwietnia.

Gabriela Sadowska, studentka na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, pół roku spędziła na wymianie w Hiszpanii i zapewnia, że warto wyjechać aby poznać świat.

– Zobaczyć świat, bo jest bardzo dużo miejsc do zobaczenia, poznanie innych kultur, innych ludzi, to jest też doświadczenie. Na moim wyjeździe było ciepło, było dużo miejsc do zwiedzania, piękny kampus, bardzo taki tropikalny styl. Wróciłam ze wszystkimi zaliczeniami, poziom trochę odbiegał od tego co oczekiwałam, ale pod koniec się poprawiło. Stypendium starczyło nawet na takie rozrywki, jak jakieś wycieczki lub lokalne imprezy – mówi Gabriela Sadowska.

We wtorek (12.03) Erasmus Days będzie od 9:00 na Wydziale Inżynierii Zarządzania, a od 12:00 na Wydziale Architektury. (hk)

Relacja Hanny Kość: