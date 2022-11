„Wieszcz” Patryka Ołdziejewskiego, czyli Mickiewicz w nowej odsłonie w OiFP

Listopad 3, 2022

„Wieszcz” P. Ołdziejewskiego w OiFP, źródło: mat. org. „Wieszcz” P. Ołdziejewskiego w OiFP, źródło: mat. org.

W Operze i Filharmonii Podlaskiej wystawiony zostanie spektakl muzyczny „Wieszcz” w reżyserii Patryka Ołdziejewskiego. Premiera w piątek (04.11) o 18:00 w sali kameralnej.

Sztuka realizowana w ramach projektu „Mickiewicz-FUSION”, na który Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

„Wieszcz” to widowisko artystyczne oparte na dziełach literackich Adama Mickiewicza oraz kompozycjach muzycznych, specjalnie napisanych na tę okazję. – Chcemy wzbudzić w odbiorcy potrzebę kultywowania pamięci o Mickiewiczu, odświeżyć te wartości i treści z romantyzmu, które są szczególnie ważne dla kultury nowoczesnej – mówi Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Głównym bohaterem spektaklu jest Mickiewicz, którego zagra aktor-solista Maciej Nerkowski. Tekst ma być inspiracją do pogłębionej refleksji, zadumy nad twórczością romantycznego wieszcza. Bazowym elementem jest muzyka, która poprowadzi widza przez opowieść, stworzy niepowtarzalny klimat, a przede wszystkim ułatwi zrozumienie treści, wartości i emocji zakodowanych w słowie poetyckim.

W spektaklu „Wieszcz” spróbujemy spojrzeć szerzej na wieloletni, metafizyczny pomnik Adama Mickiewicza. W zdarzeniu scenicznym razem z muzykami oraz aktorami będziemy starali się wytworzyć mroczny klimat, który pozwoli nam odkryć i bardziej zrozumieć fenomen romantycznego poety. Nie ukrywam, że ta perspektywa da również chwilę refleksji nad otaczającym nas światem. To niezrozumienie mistrza pozwoli przez pryzmat jego twórczości spojrzeć na nas samych. Jestem przekonany, że elementy tworzące to przedstawienie tj. muzyka, światło, taniec oraz słowo przeniosą nas przez moment do innej rzeczywistości. Podsumowując, staramy się aby było ciemno, głucho, straszno i momentami bardzo zabawnie – mówi Patryk Ołdziejewski.

Wstęp na spektakl na podstawie bezpłatnych zaproszeń, które zostały już rozdane. (mt)