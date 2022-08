Wiersze i zdjęcia ukazują obcowanie z Wisłą

Sierpień 12, 2022

Fot.: Jerzy Doroszkiewicz Fot.: Jerzy Doroszkiewicz

Literacko-wizualny zapis 1113 kilometrów biegu od źródeł po ujście Wisły to zapowiedź multimedialnej wystawy ‚Przepływ(y)”. Powstała ona we współpracy białostockiego fotografa Rafała Siderskiego oraz poetki i ultramaratonka Małgorzaty Lebdy.

U źródła projektu i przygody były trzy kwestie: aktywistyczna pokazująca jak ludzie traktują rzeki, sportowa – mówiąca gdzie są granice siły fizycznej oraz literacka – jakie wiersze powstaną po takiej aktywności fizycznej.

– Przede wszystkim w wystawie mieszają się narracje – literacka i wizualna. I zależało nam aby pokazać te dwie narracje, które w jakiś sposób ze sobą rozmawiają, ale siebie nie komentują nawzajem – mówi Małgorzata Lebda – Biaganie zawsze było dla mnie pracą wyobraźni. Potrzebuję w swojej aktywności równoważenia tego, ale to też nie jest tak, że biegnąć piszę wiersze. To jest zbieranie inspiracji, wystawianie się na bodźce i później to wszystko we mnie pracuje.

Wystawa nie jest zapisem wyprawy i wyczyny sportowego.

– Dwie oddzielne narracje, które opowiadają o tym co może stać się z człowiekiem, który tak długo obcuje z rzeką, ale też o takim obcowaniu z rzeką, jako bytem, który jest równy nam. Zapisu biegu w zasadzie tutaj nie będzie. Skupiamy się na relacji naszej z rzeką i doświadczaniu jej – zapewnia Rafał Siderski.

Wernisaż wystawy ‚Przepływ(y)” w piątek (12.08) o 17:00 w Galerii Fotografii przy Wiktorii 5. (jd/hk)