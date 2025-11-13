Home Wiadomości Wielopokoleniowy chór pod batutą prof. Wioletty Miłkowskiej zaśpiewa „Ojczyzno ma”

13 listopada, 2025

Wielopokoleniowy chór pod batutą prof. Wioletty Miłkowskiej zaśpiewa „Ojczyzno ma”

Maks Fedorow, fot. Hanna Kość
Pieśni, które zna każdy Polak, takie jak „Pierwsza kadrowa”, „Jak to na wojence ładnie” czy „Wojenko, wojenko” usłyszymy w czwartek (13.11) na koncercie „Ojczyzno ma”. Wystąpi 120 osobowy chór międzypokoleniowy, w tym także chórzyści z Politechniki Białostockiej. A zaprezentowane będą utwory patriotyczne w nowych aranżacjach Maksa Fedorowa.

 

Jak zapowiada autor, choć melodie pozostają wierne oryginałom, nowa aranżacja zaskoczy słuchaczy.

– W zasadzie one się nie różnią od oryginałów, nie zmieniałem ani linii melodycznych, ani jakichś rytmów, ale moim zdaniem najciekawszą rzeczą w tym wszystkim jest to połączenia między pieśniami. Połączenia, które będą grali instrumentaliści, czyli kwartet smyczkowy, zespół instrumentalny trio, będą też niektóre improwizowane momenty i właśnie na tym polega ta cała wiązanka, że te łączniki będą zupełnie inne i nie będą podobne do tych oryginalnych pieśni – tłumaczy Maks Fedorow.

W koncercie „Ojczyzno ma” nie zabraknie też elementów choreografii, przygotowanej przez Karolinę Garbacik. Całość poprowadzi profesor Wioletta Miłkowska, dyrygentka chóru Politechniki Białostockiej. Początek koncertu w czwartek (13.11) o 18:00 w Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z Maksem Fedorowem:

 

Źródło: Politechnika białostocka

