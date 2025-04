Wielkopostna tradycja w Białymstoku. Tłumy wiernych na miejskiej Drodze Krzyżowej

12 kwietnia, 2025

źródło: Archidiecezja Białostocka

W piątkowy wieczór, 11 kwietnia, ulice centrum Białegostoku wypełniły się setkami wiernych, którzy wzięli udział w tradycyjnej miejskiej Drodze Krzyżowej. Uroczystemu nabożeństwu przewodniczył metropolita białostocki, arcybiskup Józef Guzdek. Procesja przeszła sprzed archikatedry ulicą Lipową do kościoła św. Rocha, zatrzymując się przy czternastu stacjach męki Chrystusa.

Wydarzenie miało nie tylko wymiar duchowy, ale także społeczny – dla wielu mieszkańców to ważny element przygotowania do Świąt Wielkanocnych. – To nasz świadomy wybór. Droga Krzyżowa to czas modlitwy, refleksji i wspólnoty – mówi jedna z uczestniczek wydarzenia.

Parafialne Drogi Krzyżowe w Białymstoku – gdzie i kiedy?

To nie koniec nabożeństw w przestrzeni miejskiej. W najbliższych dniach w Białymstoku odbędą się lokalne, parafialne Drogi Krzyżowe, które również przejdą ulicami miasta. Kierowcy powinni przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu.

12 kwietnia:

Parafia św. Rafała Kalinowskiego (16:30–18:00)

Trasa: ul. Nowosielska – Zarzeckiej – Węgierska – Krzywoń – Troczewskiego – Nowosielska.

Parafia św. Andrzeja Boboli (17:00–19:00)

Trasa: ul. Św. A. Boboli – Popiełuszki – Bacieczki – Armii Krajowej.

Parafia NMP Królowej Rodzin (19:00–21:00)

Trasa: ul. NMP Królowej Rodzin – Heweliusza – KEN – Pietkiewicza – Pietkuna – Pileckiego – Kamieńskiego – powrót.

Parafia św. Jadwigi Królowej (19:00–20:30)

Trasa: ul. Storczykowa – Magnoliowa – Zielonogórska – Słonecznikowa.

13 kwietnia (19:15–21:00):

Trasa: ul. Niewodnicka – Polowa – Polska – Rumuńska – Wietnamska.

14 kwietnia:

Parafia Chrystusa Króla (18:40–20:00)

Trasa: Plac Ks. Ołdziejewskiego – Ciołkowskiego – Śląska – Jagiellońska – Kołodziejska – powrót.

18 kwietnia:

Parafia św. Ojca Pio (21:00–22:00)

Trasa: ul. Mickiewicza – Zwierzyniecka – Białowieska – Przemysłowa.

19 kwietnia:

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego (21:30–22:30)

Trasa: ul. Wysoki Stoczek – abp. Jałbrzykowskiego.

Utrudnienia w ruchu – co warto wiedzieć?

W czasie trwania nabożeństw ruchem drogowym będą kierować funkcjonariusze policji i służby porządkowe, jednak kierowcy proszeni są o cierpliwość i wybieranie alternatywnych tras. Miasto apeluje o zachowanie ostrożności i szacunku wobec uczestników procesji.

Wiara w przestrzeni publicznej

Wielkopostne Drogi Krzyżowe w Białymstoku to nie tylko tradycja religijna, ale także wyraz wspólnotowej tożsamości i obecności wiary w życiu codziennym mieszkańców. Dla wielu to moment skupienia i refleksji nad sensem cierpienia, miłości i nadziei – wartościami, które szczególnie wybrzmiewają w okresie Wielkiego Postu.

(pc)