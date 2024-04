30 kwietnia, 2024

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Trwa Wielki Tydzień w Cerkwi prawosławnej. W tych dniach prawosławni duchowo przygotowują się do zmartwychwstania Chrystusa.

– Prawosławni bardzo nastrojowo, duchowy podchodzą do świętowania i do przeżywania tego święta, przede wszystkim dlatego, że w prawosławiu każde święto, nie tylko Pascha, ale każde święto jest traktowane jakbyśmy nie przeżywali tego na pamiątkę tego święta, ale jakbyśmy byli wręcz obecni na tym święcie, przenosimy się wręcz do tych realiów, do tych wydarzeń, które miały miejsce – mówi Adam Pytel, katecheta prawosławny.

Katolicy świętują Wielkanoc zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Cerkiew dodaje do tego jeszcze jeden warunek: niedziela wielkanocna musi przypadać po zakończeniu Paschy żydowskiej, która również jest świętem ruchomym, bo dla prawosławnych oba święta są silnie ze sobą związane. (hk)

Z Adamem Pytelem, katechetą prawosławnym, rozmawiała Hanna Kość: