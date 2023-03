Wielki powrót do korzeni. Muzyka elektroniczna ponownie króluje na UTDF w Białymstoku

22 marca, 2023

Up To Date Festival, fot. Katarzyna Cichoń Up To Date Festival, fot. Katarzyna Cichoń

Organizatorzy Up To Date Festival’u odsłaniają karty. Wiadomo już, że czternasta edycja imprezy, która odbędzie się 23 i 24 czerwca, skupi się na muzyce elektronicznej w różnych jej odmianach. Dużą zmianą jest organizacja Festiwalu w formule secret location.

Ważną częścią Up To Date Festival 2023 jest wejście do nowej przestrzeni, która rozpoczyna głębszą narrację o szacunku do otaczającej nas natury. Nie tylko zmienia się miejsce imprezy – ze Stadionu Miejskiego na tajemniczą poprzemysłową lokację blisko zieleni – ale rozpoczynają się prace nad wdrożeniem strategii redukującej wpływ festiwalu na środowisko dzięki współpracy z białostocką grupą Electrum, działającą w branży energii odnawialnej, technologii i informacji. Dla wszystkich gości spoza Białegostoku ważną i godną przypomnienia informacją jest też fakt, że miasto otaczają rezerwaty przyrody i naturalne stare lasy. To prawdziwe zielone płuca Polski! – informują organizatorzy.

– Jesteśmy niemiłosiernie podekscytowani naszą nową miejscówką. Ubranie jej w płaszczyk marki Secret Location daje nam nowe, świeże możliwości, wyzwala świeżą energię do działania i nowe, szalone pomysły. Pozwala spuścić ręczny hamulec, który pojawiał się już w „rutynie” przygotowywania wcześniejszych edycji Up To Date – mówi Jędrzej Dondziło, dyrektor programowy festiwalu. Więcej informacji o nowej lokalizacji znajduje się w specjalnej sekcji Secret Location na stronie internetowej festiwalu.

Główną rolę w weekend letniego przesilenia będzie jednak grać muzyka. Na dwóch scenach, których kierunki programowe organicznie wyrastają ze znanych publiczności festiwalu Up To Date scen Pozdro Techno oraz Beats, muzyka będzie grać 15 godzin. Wyjątkowe będą na pewno występy trzech projektów kluczowych dla rozwoju muzyki tanecznej. 2 Bad Mice to brytyjski skład, który jako jeden z pierwszych zaczął wykorzystywać breakbeaty w muzyce uk hardcore, przyczyniając się do transformacji rave’u w jungle. DJ Slugo reprezentuje scenę Chicago, gdzie na początku lat 90. zdefiniował surowe i niegrzeczne brzmienie ghetto house’u. Surgeon z kolei przyczynił się do powstania legendarnego Birmingham Sound w techno, czyli industrialnego minimalizmu, który miał wielki wpływ na rozwój gatunku i sceny, m.in. klubu Berghain.

Scenę techno będzie reprezentować wiele osób eksperymentujących z undergroundowymi formami tego gatunku. Białystok odwiedzą więc chociażby reprezentujący Ilian Tape monachijczycy Zenker Brothers, włoski hipnotyzer Luigi Tozzi i rezydenci Tresora: live actowy duet Fireground oraz Mareena, która zagra b2b z Kerrie. Kijowski klub Closer reprezentować będzie Igor Glushko. Jak wpleść interesujące elementy basowe pokaże Rhyw. Wiedeńską scenę techno reprezentować będzie Sedvs, a scenę Porto Amulador. Z Włoch przylecą również z live actami zgłębiającymi mnogość odcieni szarości Viels (będzie to jego debiut) i D-Leria.

Perełką w programie jest rzadki występ artysty eksperymentalnego Civilistjävel!, którego tożsamość owiana jest tajemnicą. W stronę bardziej dubowych brzmień zabiorą nas Moonlight Resort & Spa, czyli Michał Wolski i Tomasz Zając. Głębokiej dekonstrukcji jamajskich tropów podejmuje się też YAC, który dub łączy z estetyką glitch. Dub z krautrockiem łączy z kolei zespół Dynasonic, który przyjedzie z zachodniej Polski ze swoim debiutanckim albumem. W skład grupy wchodzą m.in. członkowie czołowych zespołów alternatywnych w kraju jak Kristen czy Pogodno. Głębokim basem charakteryzować się będą również występy przedstawicieli brytyjskiej sceny dubstepowej: Commodo z tradycyjnym brzmieniem gatunku oraz poszukujący innowacji w post-punku, industrialu czy jazzie Ossia.

Industrial jest też ważnym punktem odniesienia dla Puce Mary, performerki noise’owej, której występy zawsze zapadają w pamięć. Radykalne poszukiwania dźwiękowe to również domena Marii W Horn, która szuka ekspresji w kontrastach. Perkusista Andrea Belfi przyjedzie z solowym występem na elektronikę i perkusję prezentując rygorystyczny post-minimalizm. Wisienką na torcie jest solowy występ Mun Singa z duetu Giant Swan, który podczas energicznego koncertu zaprezentuje nowy album.

– To jednak dopiero połowa zaplanowanego programu muzycznego, w którym oprócz schedy po wspomnianych wcześniej scenach także mocno wybrzmi muzyka ambient, który jest niezwykle bliski sercu festiwalu Up To Date. Co więcej, festiwal wzbogaci się o część dyskusyjną, która oscylować będzie wokół potrzeb środowiska i branży muzycznej. Razem z firmą Electrum, naszym partnerem strategicznym, analizujemy aspekty organizacji festiwalu Up To Date, w których możemy zrobić więcej, by zrobić mniej kuku naszemu otoczeniu. Myślimy też, jak możemy działa, by inni też mieli mniejszy negatywny wpływ na naszą planetę. Zmaterializuje się to między innymi w nowym elemencie programowym: mini-konferencji pełnej wartościowych rozmów i wymiany wiedzy – zapowiada Jędrzej Dondziło.

Kolejne nazwiska i więcej szczegółów zostaną ogłoszone wkrótce. (mt)

Up To Date Festival 2023

23-24.06.2023

SECRET OUTDOOR LOCATION

Białystok, Poland

www.uptodate.pl

Instagram | Facebook | Soundcloud | Youtube

Ogłoszeni artyści:

2 Bad Mice (UK)

Amulador (PT)

Andrea Belfi (IT)

Civilistjävel! (SE)

Commodo (UK)

D-Leria (IT)

Dynasonic (PL)

Fireground (IT/DE)

Luigi Tozzi (IT)

Mareena b2b Kerrie (DE/IE)

Maria W Horn (SE)

Moonlight Resort & Spa (PL)

Mun Sing (UK)

Ossia (UK)

Puce Mary (DK)

Rhyw (UK/DE)

Sedvs (AT)

DJ Slugo (US)

Surgeon (UK)

YAC (PL)

Zenker Brothers (DE)