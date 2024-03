Wielki Piątek w kościele katolickim

29 marca, 2024

Dziś w kościele katolickim Wielki Piątek – dzień, w którym wspominamy cierpienie oraz śmierć Chrystusa.

Wiernych obowiązuje ścisły post. To szczególny rodzaj pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. Liturgia Męki Pańskiej w Archikatedrze Białostockiej odbędzie się o godzinie 18. Po zakończeniu nabożeństwa, wystawienie Najświętszego Sakramentu i przeniesienie go do symbolicznego Grobu Pańskiego.

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim, upamiętniającym mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. (mg)