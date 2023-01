Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w Białymstoku [ZDJĘCIA]

Styczeń 29, 2023

W Białymstoku trwa 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach miasta kwestuje 300 wolontariuszy. Od rana na 87,7 fm relacjonujemy wam to, co dzieje się na ulicach Białegostoku.

Pierwsi kwestujący odebrali puszki z Centrum Aktywności Społecznej już o 6:00 rano, chwilę po otworzeniu siedziby sztabu. Wyposażeni w identyfikatory, często przebrani, pomimo mrozu i z uśmiechem na ustach wyruszyli w miasto.

– Przed 6:00 byłam na miejscu, a część wolontariuszy już na mnie czekało. Więc oni już po 5:00 musieli tu być, by odebrać puszki. Kilka osób zgłosiło nam, że nie będzie mogło kwestować, bo zatrzymała ich w domu choroba – mówi Magda Łapińska, koordynatorka do spraw wolontariuszy.

Jednego z wolontariuszy na Rynku Kościuszki wspiera marsjański łazik, stworzony na Politechnice Białostockiej.

– To jest wspólna inicjatywa studentów i uczelni, by wykorzystać łazika, którego przygotowujemy na zawody, w dobrym i szczytnym celu – mówi Paweł Kusznier z Koła Naukowego Robotyków na Politechnice Białostockiej. – Łączymy trzy w jednym: pomoc dla WOŚP, przetestowanie łazika i zainteresowanie ludzi robotyką – dodaje.

W tym roku finał przebiega pod hasłem: „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”. Zebrane podczas finału pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może prowadzić do sepsy.

O 15:00 na Rynku Kościuszki rozpoczną się koncerty. Zagrają: La Venders, Kapela Batareja, Prymaki, Kwestia O7, The Boars, Dots, Kombi i Bad Falcon. O 20:00 tradycyjnie czeka nas światełko do nieba.

Białostocki sztab WOŚP przygotował też szereg atrakcji, jak: wystawa samochodów, stanowiska: WOPR, policji i straży miejskiej oraz kulinarne. W centrum miasta kąpać też będą się morsy, zaplanowano również pokaz szkolenia psów. Można też dziś będzie podzielić się krwią.

Działania białostockiego sztabu WOŚP wspiera medialnie Radio Akadera. Do wieczora na 87,7 FM oraz na naszym Facebook’u będziemy informować was o tym, co aktualnie dzieje się w mieście. Poza relacjami z ulic, mamy też dla was rozmowy z zespołami grającymi dziś na Rynku. (mt/hk)

