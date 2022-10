Wielka Konferencja Kół Naukowych Politechniki Białostockiej

Październik 24, 2022

Jak działają, co tworzą, w jaki sposób wspierają w nauce i rozwoju i dlaczego warto do nich dołączyć? Tego dowiedzą się uczestnicy pierwszej Wielkiej Konferencji Kół Naukowych Politechniki Białostockiej już 28 października w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Tam studenckie koła naukowe działające w Politechnice, a także firmy wspierające kreatywność studentów, zaprezentują swoje osiągnięcia.

– Konferencja skierowana jest głównie do studentów pierwszych roczników, którzy szukają swojej drogi na uczelni, a podczas prezentacji dowiedzą się, jakie mają możliwości rozwoju swoich zainteresowań – mówi dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Natomiast uczniowie szkół średnich do Konferencji dołączą online. – Im też chcemy pokazać, że warto wybrać się na studia na Politechnikę Białostocką. Na Konferencji obecne będą również firmy współpracujące z kołami studenckimi – dodaje prodziekan Katarzyna Kalinowska-Wichrowska.

Udział w studenckich kołach naukowych to dodatkowe zajęcia, ale działalność w kole naukowym to poszerzanie pasji, czy ukierunkowanie do zawodu. Prodziekan Kalinowska-Wichrowska wskazuje, że studenci coraz chętniej przystępują do kół naukowych. – Każde koło na Politechnice Białostockiej dba o swoich podopiecznych, studenci biorą udział w konferencjach, konkursach. Współpracujemy ze sobą przy realizacji różnych projektów.

Prezentacje studenckich kół naukowych będą podzielone zgodnie z odpowiadającymi im Wydziałami Politechniki Białostockiej. Dodatkowo w holu Centrum Nowoczesnego Kształcenia wszyscy uczestnicy Konferencji będą mieli przygotowane swoje stoiska z prezentacjami dokonań. To będzie doskonała okazja do indywidualnych rozmów dla studentów chcących dołączyć do poszczególnych kół. Spotkania z przedsiębiorcami pomogą im upewnić się, że działalność w studenckich kołach naukowych to wybór ścieżki kariery, a w konsekwencji zapewnienie sobie interesującego miejsca pracy już podczas studiów.

Skąd pomysł na zorganizowanie Wielkiej Konferencji? – Nasze koła działają od wielu lat, a ich rozwój jest na coraz wyższym poziomie. Tworzone na uczelni projekty wymagają interakcji różnych dziedzin. Pojawił się więc pomysł, aby nasze koła zebrać w jednym miejscu i przedstawić: co robią i jak możemy ze sobą współpracować – wyjaśnia dr hab. inż. Łukasz Derpeński, prof. PB, prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Prodziekan podkreśla, że studenci chcą pracować, projektować, tworzyć nowe rzeczy, korzystać z wiedzy kadry uczelni. – Konferencja pokaże efekty działalności kół naukowych, a mamy czym się pochwalić – dodaje prof. Łukasz Derpeński.

Podczas Konferencji na stoiskach zaprezentuje się 29 kół studenckich. (at)

Jak działają studenckie koła naukowe i dlaczego warto przyjść na Wielką Konferencję mówi dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej:

O genezie Wielkiej Konferencji Kół Naukowych Politechniki Białostockiej i osiągnięciach mówi dr hab. inż. Łukasz Derpeński, prof. PB, prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej: