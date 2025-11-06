Home Wiadomości Wieczorem Jagiellonia Białystok powalczy z Shkendiją Tetowo o cenne punkty w Lidze Konferencji

6 listopada, 2025

Wieczorem Jagiellonia Białystok powalczy z Shkendiją Tetowo o cenne punkty w Lidze Konferencji

Źródło: Jagiellonia Białystok
W czwartek( 06.11) wieczorem Jagiellonia Białystok rozegra trzeci mecz fazy ligowej piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. Piłkarze o 21:00 zmierzą się na wyjeździe z macedońską Shkendiją Tetowo. Jaga ma na swoim koncie cztery punkty po dwóch spotkaniach, a ich rywal o jedno „oczko” mniej. Zwycięstwo przybliży jeden z tych zespołów do gry w wiosennych play-offach tych rozgrywek.

 

Zdaniem Adriana Siemieńca, trenera białostoczan, spotkanie w Macedonii Północnej będzie jednak wymagające, bo gospodarze grają ofensywnie.

– Zespół Shkendija będzie chciał przede wszystkim wygrać mecz, będzie chciał grać szybko, będzie szukał swojej okazji w fazach przejściowych, będzie wykorzystał przestrzeń. Do tego będzie prezentował swój temperament na boisku w pojedynkach, w pressingu, zdecydowanie będzie w determinacji do poświęcenia każdego metra na boisku dla zwycięstwa – mówi trener. 

Na czwartkowy mecz do Skopje jedzie około 300 kibiców Jagiellonii Białystok. Jeżeli Żółto-Czerwoni wygrają to spotkanie z Shkendiją Tetowo będą mieli na swym koncie 7 oczek, a przed rokiem taki właśnie dorobek dawał przepustkę do wiosennych play-offów. (hk)

 

