Wieczór Punk Rocka w Pubie 6-ścian: Prawda i Sajgon

22 listopada, 2023

W sobotę, 25 listopada, Pub 6-ścian będzie gościł dwie punkowe kapele – Prawdę i Sajgon. Bądźcie gotowi na niezapomniany wieczór pełen surowej energii i muzycznego buntu!

Założona latem 1994 roku przez Skutera i Melona formacja z Wrocławia, Prawda, to stały punkt sceny punk rockowej przez ponad 20 lat. Grając u boku tak wpływowych zespołów jak Dead Kennedys, Cockney Rejectrs czy UK Subs, Prawda zdobyła szacunek publiczności. Zespół przeszedł ewolucję, nagrywając pięć regularnych albumów, liczne EP-ki, albumy kompilacyjne i składanki. W sierpniu 2023 roku Prawda weszła do studia, aby nagrać zupełnie nowy album, który ma ukazać się na początku 2024 roku, zamykając pewien etap po 30 latach na scenie i powracając do korzeni.

Założony w 1988 roku w Wałbrzychu zespół punkowy, Sajgon, to legenda polskiej sceny punkowej. Po 13-letniej przerwie, w 2007 roku Sajgon powrócił do życia, a jedynym oryginalnym członkiem pozostał wokalista Sławek Trocha. Obecnie jako czteroosobowy skład, zespół podbija sceny Polski, biorąc udział w festiwalach takich jak „Rockowisko”, „Hajnówka”, „Ramona fest”, czy „ŁapPunka”. Zespół Sajgon to mieszanka klasycznego punka z nowoczesnym brzmieniem, która zachwyca publiczność na koncertach klubowych i festiwalach. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)