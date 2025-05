Wieczór pełen emocji i dźwięków: koncertowa sobota w Białymstoku

21 maja, 2025

W sobotę 24 maja, na scenach dwóch klubów odbędą się koncerty, które zadowolą zarówno fanów kultowych brzmień sprzed lat, jak i tych poszukujących alternatywnych, szczerych emocji w nowoczesnej formie. W Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi Spirit in the Forest – hołd dla twórczości Depeche Mode, a w Bialystok Music Club zagra Artiom Niewyważuk. Patronem medialnym koncertów jest Radio Akadera.

Spirit in the Forest: hołd dla Depeche Mode w Sześcianie

Zespół Spirit in the Forest, uznawany za jeden z najlepszych cover bandów Depeche Mode w Polsce, zaprezentuje wiązankę największych przebojów legendarnej brytyjskiej grupy. Artyści, którzy mają na koncie współpracę z gwiazdami polskiego kina i występy w największych mediach, stworzą atmosferę bliską oryginałowi, nie zapominając o własnym stylu i scenicznym doświadczeniu. Po koncercie odbędzie się afterparty z setami DJ Lolka i DJ Gregora, podczas którego na parkiecie królować będzie Depeche Mode i pokrewne klimaty muzyczne.

Artiom Niewyważuk w Bialystok Music Club: szczerość bez filtrów

Wieczór w Bialystok Music Club należeć będzie do Artioma Niewyważuka – białoruskiego artysty, którego twórczość balansuje na krawędzi absurdu i prawdy, czułości i prowokacji. To muzyka na granicy dziennika i performance’u, ubrana w akustyczno-elektroniczną formę. Na scenie pojawi się również duet „паўтарычалавека” – głos białoruskiego buntu i intymności, który mówi prosto z serca i wprost do emocji. Będzie odważnie, autentycznie i poruszająco. (hp)