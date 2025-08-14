Więcej policyjnych patroli na drogach przez długi weekend

14 sierpnia, 2025

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Policyjną akcją „Prędkość” rozpoczyna się długi weekend. Więcej patroli jest obecnych do poniedziałku (18.08) nie tylko na głównych trasach, ale także na mniej uczęszczanych drogach.

Zaangażowane są także nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, należące do policyjnej grupy SPEED.

– Funkcjonariusze kontrolują prędkość, trzeźwość kierowców, stan techniczny, a także sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci. Naszym celem jest to, by każdy bezpiecznie dotarł do swojego celu i bezpiecznie z niego wrócił. Pamiętajmy, lepiej dojechać później niż wcale – mówi młodszy aspirant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Podlaska policja przypomina również, że do podróży warto się przygotować. – Zanim wyruszymy, sprawdźmy stan techniczny auta, działanie świateł, poziom płynów, czy chociażby ciśnienie w oponach. Zaplanujmy trasę tak, aby unikać pośpiechu i stresu. Pamiętajmy, że dzieci powinny być przewożone w fotelikach dostosowanych do ich wzrostu i wagi, a każdy pasażer bez wyjątku musi mieć zapięte pasy – dodaje policjant.

Planując podróż nie można zapomnieć o postojach na odpoczynek, dzięki którym poprawi się koncentracja i zmniejsza ryzyko wypadku. (hk)