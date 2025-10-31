Więcej patroli na drogach i wokół cmentarzy. Podlaska policja apeluje o ostrożność

31 października, 2025

Więcej patroli policji jest od piątku (31.10) do niedzieli (02.11) w rejonie białostockich cmentarzy, ale także na trasach wylotowych z miasta. Wszystko po to by każdy z nas mógł spokojnie i bezpiecznie spędzić ten czas zadumy i pamięci o bliskich.

Policja apeluje o ostrożność i rozsądek zarówno na drogach, jak i przy cmentarzach.

– Warto wcześniej zaplanować trasę, sprawdzić objazdy i pamiętać, że organizacja ruchu w wielu miejscach będzie zmieniona podobnie jak w latach ubiegłych. W rejonach cmentarzy policjanci będą kierować się ruchem. Prosimy o stosowanie się do ich poleceń, nawet jeśli różnią się od tego, co wskazują znaki czy światła. Pamiętajmy, że policjant jest na skrzyżowaniu najważniejszy – mówi młodszy aspirant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

W Białymstoku podczas dnia Wszystkich Świętych zmieni się organizacja ruchu w rejonie cmentarzy. W sobotę (01.11) jednokierunkowe staną się m.in. ulice Raginisa, Kolbego, Wysockiego i Trawiasta, a na niektórych odcinkach pojawią się buspasy.

Zmiany w kursowaniu autobusów wprowadza też Białostocka Komunikacja Miejska, która ponadto uruchamia osiem specjalnych linii oznaczonych symbolami C1–C8, które dowiozą pasażerów bezpośrednio do największych nekropolii. Przejazd autobusami w sobotę (01.11) będzie bezpłatny. (hk)