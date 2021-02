Wiceminister funduszy podziękował białostockiej firmie za zaradność w czasie pandemii

Luty 16, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Z powodu pandemii koronawirusa, w Polsce utratą było zagrożonych ponad 6 milionów miejsc pracy, z czego kilkadziesiąt tysięcy nie udało się utrzymać – o czym poinformował w Białymstoku wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda.

Wiceszef resortu odwiedził w stolicy Podlasia jedną z lokalnych firm, której dzięki rządowemu wsparciu udało się kontynuować swoją działalność w czasie kryzysu, a przede wszystkim nie zwolnić pracowników.

– Każde stracone miejsce pracy to jest ludzki dramat, dramat rodzinny, to jest często początek problemów wielu ludzi, którzy są wokół takiej osoby. Dlatego warunek w postaci utrzymania miejsc pracy jest tym koniecznym, żeby otrzymać rządowe wsparcie. I to udaje się robić, bo przedsiębiorcy znów pokazali, że są w stanie walczyć o swoje firmy, więc dziś mówimy o spadkach rzędu kilkudziesięciu procent, ale widać, że z miesiąca na miesiąc rynki się budzą – mówił wiceminister Waldemar Buda.

Białostocka firma, która zajmuje się sprzedażą samochodów, wynajmem autokarów oraz prowadzi biuro podróży otrzymała z tarcz antykryzysowych cztery miliony dwieście tysięcy złotych, dzięki czemu udało się zachować ponad 100 miejsc pracy.

– Pozyskaliśmy m.in. tarczę PFR 1 oraz udało nam się wprowadzić program dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dostaliśmy też inne dotacje i przełożyliśmy o kilka miesięcy płatność składek ZUS. 2020 rok był też rokiem zmian w strukturach firmy. Część pracowników, którzy pracowali w turystyce przenieśliśmy do innych działów, po to, żeby te etaty jakoś utrzymać – mówił wiceprezes przedsiębiorstwa Zbigniew Dec.

Na walkę z kryzysem wywołanym pandemią, w ramach różnych programów pomocowych, rząd polski przeznaczył ponad 312 mld zł. (ea/mc)