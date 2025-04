Weź udział w kosmicznym wyzwaniu. Politechnika Białostocka organizuje konkurs RoboQuest

13 kwietnia, 2025

Krzysztof Jakimowicz, fot. Hanna Kość Krzysztof Jakimowicz, fot. Hanna Kość

To będzie kosmiczne wyzwanie, w którym uczniowie szkół podstawowych muszą zbudować swoje robota, wystartować w przestrzeń kosmiczną, zebrać próbki z Księżyca i nawiązać łączność z Ziemią. Taki jest scenariusz konkursu RoboQuest, który organizuje Politechnika Białostocka.

Jest to pierwsze edycja rywalizacji, w która ma rozwijać wśród młodych ludzi logiczne i kreatywne myślenie, jak też popularyzować robotykę, programowanie i inżynierię.

– Jest to edycja kosmiczna, dlatego wszystko opiera się w temacie kosmosu. Pierwsza mata to jest rakieta, druga mata to jest księżyc i trzecia mata to jest stacja kosmiczna. Wszystkie zadania polegają na przesuwaniu, przekładaniu obiektów, więc to jest dostosowane do wieku uczestników. Wystarczy tak naprawdę zbudować własnego robota, czy to z klocków LEGO, czy to z czegokolwiek. Jedyne ograniczenie to jest rozmiar robota, który jest 15x15x30 cm – mówi Krzysztof Jakimowicz z Koła Naukowego Alios z Wydziału Mechanicznego.

Do konkursu RoboQuest mogą się zgłaszać uczniowie od 4 do 8 klasy podstawowej z województwa podlaskiego do 27 kwietnia. Finał kosmicznej rywalizacji odbędzie się 23 maja w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Więcej informacji i zapisy są na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Krzysztofem Jakimowiczem z Koła Naukowego Alios z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej: