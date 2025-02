Weź udział w konkursie „Niesamowita maszyna”. To szansa na indeks do Politechniki Białostockiej

3 lutego, 2025

Finał konkursu Niesamowita Maszyna. Fot Dariusz Piekut Finał konkursu Niesamowita Maszyna. Fot Dariusz Piekut

Pięć tysięcy złotych oraz indeksy na wybrane wydziały Politechniki Białostockiej – takie nagrody czekają na twórców „Niesamowitej maszyny”. To konkurs dla uczniów szkół średnich, w którym należy stworzyć urządzenie na wzór maszyny Rube’a Goldberga, w którym połączone ze sobą mechanizmy, działające na zasadzie domina, doprowadzają do końcowego, efektownego finału.

To już siódma edycja konkursu „Niesamowita maszyna”.

– To są niesamowite maszyny, ponieważ co roku konstrukcje i propozycje młodych ludzi nas zaskakują , a wszystko opiera się oczywiście na maszynach Goldberga, czyli zasada jest znana – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Można to skonstruować na najróżniejsze sposoby, używając najróżniejszych materiałów, w tym również elementów pochodzących z recyklingu innych urządzeń i to jest właśnie niesamowite. Właściwie co roku mamy nowe, ciekawe pomysły na te niesamowite maszyny.

W zeszłym roku w konkursie „Niesamowita maszyna” zwyciężyło urządzenie „Magnetron” stworzone przez Bartosza Ławeckiego, Michała Matwiejczuka i Huberta Wróblewskiego, uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim.

– Zastosowana została grzałka, która podgrzewa glicerynę, by uwidocznić wiązkę lasera, która następnie jest odpinana od luster i następnie trafia w fotorezystor, który uruchamia serwomechanizm. Następnie ta kulka trafia w akcelerator, przelatuje potem i trafia w tablicę Daltona, za którą jest fotokomórka, która wykrywa, że kulka wpadła. Sterownik uruchamia wentylator, który wypycha kulkę z tuby. Następnie ta kulka przelatuje przez specjalny tor, na końcu są rolki i kulka znowu jest wykrywana przez fotokomórkę. Po wykryciu uruchamia się kolejny wentylator, który przepycha łódkę i gdy łódka zostanie przepchana, uruchamia się logo Politechniki Białostockiej – mówi jeden z uczniów ze zwycięskiego zespołu.

Konstrukcje do konkursu „Niesamowita maszyna” można budować w pojedynkę lub w zespole maksymalnie 3-osobowym, zawsze pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Konkursowe maszyny powinny mieścić się na ławce szkolnej. Działanie gotowej maszyny należy sfilmować i opublikować w serwisie YouTube. Zbierane pod filmem polubienia będą elementem oceny konkursowej. Do 14 marca należy również przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres promocja@pb.edu.pl.

Do finału, w którym będzie trzeba zaprezentować działania maszyny, przejdzie maksymalnie 10 zespołów, które zaprezentują swoje konstrukcje 16 kwietnia w Politechnice Białostockiej. (hk)