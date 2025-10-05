Weszło w życie rozporządzenie wydłużające kontrole na granicy z Litwą i Niemcami

5 października, 2025

Źródło: PUW Źródło: PUW

O kolejne pół roku przedłużono kontrole na granicy polsko-litewskiej. Rozporządzenie weszło w życie w niedzielę (05.10). Kontrole obowiązują do 4 kwietnia przyszłego roku.

Decyzja o przedłużenie kontroli jest spowodowana utrzymującą się presję migracyjną na granicy z Białorusią, która wpływa na sytuację na granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckiej. Tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 r. na granicy polsko-białoruskiej zarejestrowano blisko 25 tys. prób nielegalnego przekroczenia. Natomiast do końca sierpnia blisko 500 osób próbowało nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Ponadto Straż Graniczna zatrzymała prawie 60 pomocników lub organizatorów prób nielegalnego przekroczenia granicy przez cudzoziemców. Wobec 50 osób zastosowano areszt tymczasowy.

Kontrole na granicy polsko-litewskiej dotyczą 13 przejść. (red.)