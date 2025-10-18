Home Wiadomości Wernisaż wystawy z II Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego Lekarzy na Podlasiu

18 października, 2025

Wernisaż wystawy z II Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego Lekarzy na Podlasiu

zdjęcia z pleneru fotograficznego lekarzy fot. Paweł Cybulski
W siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku odbył się uroczysty wernisaż wystawy zdjęć z II Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego Lekarzy na Podlasiu. To wyjątkowe wydarzenie artystyczne zgromadziło miłośników fotografii, sztuki oraz piękna Podlasia – regionu, który od lat inspiruje twórców z całej Polski.

Fotografia w rękach lekarzy

Wystawa prezentuje prace 25 lekarzy–fotografów z różnych części kraju. Uczestnicy pleneru spotkali się w czerwcu w Drohiczynie – mieście o bogatej historii, dawnej stolicy Podlasia i miejscu koronacji książąt. Podczas wspólnych wędrówek i warsztatów fotograficznych uwieczniali uroki podlaskiej przyrody, architektury oraz życia codziennego.

Celem projektu jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego Podlasia, a także integracja środowiska lekarzy pasjonujących się fotografią. W ramach pleneru uczestnicy doskonalili swoje umiejętności warsztatowe, dzielili się doświadczeniem i spojrzeniem na świat przez obiektyw aparatu.

Tematy i inspiracje wystawy

Na wystawie można podziwiać różnorodne ujęcia – od subtelnych kadrów przyrodniczych, przez fotografie architektury, aż po dynamiczne obrazy z ulic Podlasia. Każde zdjęcie to osobista interpretacja i wrażliwość autora, łącząca profesjonalizm z artystycznym zacięciem.

Wśród tematów dominują:

  • architektura i zabytki Drohiczyna,

  • krajobrazy Podlasia – rzeki, łąki, cerkwie i wioski,

  • fotografia uliczna i portret,

  • przyroda w pełni letniego blasku.

Wystawa w Białymstoku – dostępna dla wszystkich

Ekspozycja jest dostępna bezpłatnie w budynku Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. To doskonała okazja, by zobaczyć Podlasie oczami tych, którzy na co dzień pomagają ludziom, a w wolnym czasie oddają się pasji fotografowania.

