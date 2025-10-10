Wernisaż wystawy plenerowej i spacer śladami dr Ireny Białówny

10 października, 2025

Wystawa plenerowa, spacer historyczny oraz warsztaty edukacyjne składają się na upamiętnienie 125. rocznicy urodzin dr Ireny Białówny – lekarki pediatrii, która większość życia poświęciła najmłodszym mieszkańcom Białegostoku.

Białostocki Ośrodek Kultury na uczczenie tej ważnej postaci otrzymał dofinansowanie z programu Narodowego Centrum Kultury.

– Udało nam się przeprowadzić kwerendy, między innymi w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, ale także w archiwum Auschwitz-Birkenau i pozyskać zdjęcia od członków rodziny Ireny Białowny – zapowiada Małgorzata Smreczak, koordynatorka projektu.

W ramach projektu „125. rocznicy urodzin dr Ireny Białówny” w niedzielę (12.10) na Rynku Kościuszki odbędzie się wernisaż wystawy plenerowej pt.: 'To był kochany, dobry człowiek’, po którym zaplanowano spacer śladami lekarki. Odbędą się również warsztaty edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 im. dr Ireny Białówny – placówki noszącej imię tej zasłużonej lekarki.

Dr Irena Białówna już przed II wojną światową opiekowała się dziećmi w Białymstoku. W czasie okupacji angażowała się w działalność konspiracyjną. Za co została aresztowana i osadzona m.in. w obozie Auschwitz-Birkenau, gdzie jako lekarka niosła pomoc swoim współwięźniarkom. Po wojnie wróciła do Białegostoku i do końca życia działała na rzecz odbudowy służby zdrowia oraz opieki nad dziećmi. (hk)