Wernisaż wystawy „Cyno_grafy” prof. Waldemara Reguckiego w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

10 lutego, 2024

Wernisaż wystawy „Cyno_grafy" / Fot. A. Topczewska

„Cyno_grafy” – unikatowe prace prof. Waldemara Reguckiego z Politechniki Białostockiej można oglądać od piątku (9. 02) na wystawie w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.

Artysta jest pracownikiem Katedry Grafiki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Swoją technikę cynografów opracował ponad 30 lat temu. Prace Waldemara Reguckiego zwracają uwagę oryginalną techniką wykonania. Zazwyczaj grafikę tworzy się na papierze, autor natomiast jako podłoże stosuje metalowe płyty. Jego grafiki nie są odbitkami wytwarzanymi w tysiącach sztuk, ale unikatowymi, pojedynczymi egzemplarzami. Artysta wykorzystuje sobie tylko znane procesy przetwarzania materiału, uzyskując szeroką gamę właściwości: barwę (bez użycia farb, poprzez oddziaływanie na podłoże chemikaliami), plastyczność metalu czy efekt naturalnej faktury i procesu rdzewienia.

– Oglądający, zamiast obrazów, zobaczą cynografy, które powstają nie na zwykłym podobraziu typu płótno, karton, czy papier, tylko płyty metalowe, a na tych płytach są struktury liternicze, które są od początku moją materią twórczą. Są znaki, które tworzą pewien komunikat, przekaz dla odbiorcy i oczywiście to zależy od wyobraźni odbiorcy, jaki komunikat sobie zbuduje. Wystawa jest podzielona na dwie części, które różnią się od siebie. W pierwszej części są cynografy, które zawierają więcej grafiki i struktur rzeźbiarskich, natomiast w drugiej części to jest cykl 12 cyrografów – tam cyna nakładana jest sposobem malarskim, a więc szpachlą malarską na gorąco i jest to cykl, który powstał dosłownie w ostatnim miesiącu, w styczniu – mówi prof. Waldemar Regucki.

Wernisaż wystawy odbył się w piątek , 9 lutego w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Na wernisażu wśród gości obecna była prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, a także prof. Tatiana Misijuk, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, prof. Jerzy Uścinowicz z Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury PB, prof. Andrzej Dworakowski, kierownik Katedry Grafiki Wydziału Architektury PB, a także studenci.

– To wyjątkowa sztuka, sztuka która potrafi mówić – ocenia prof. Jerzy Uścinowicz. – Mówi nie tylko literami, ale również słowami, zdaniami, a może nawet i poematami. To fascynujące ze względu na znakowość tej sztuki, ze względu na estetykę, na głębię kolorystyki.

Studenci Wydziału Architektury PB przyznają również, że prace prof. Waldemara Reguckiegoi zrobiły na nich wrażenie.

„Cyno_grafy” można oglądać do 15 marca.

