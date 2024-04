Wernisaż wystawy „7 opowiadań”

5 kwietnia, 2024

Źródło: PB Źródło: PB

W piątek (05.04) o 17 w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku prezentowana będzie wystawa zbiorowa artystów związanych z Katedrą Grafiki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zatytułowana '7 opowiadań”.

Wystawa nawiązuje do książki. Z racji tego, że kwiecień to właśnie miesiąc, który kojarzy się z książką z uwagi na Międzynarodowy Dzień Książki praw autorskich twórczość artystów, którzy będą prezentowali się na wystawie „Siedem opowiadań” również oscyluje wokół książki. Wszyscy to są artyści z kręgu sztuk projektowych, dla których jest ona istotną częścią w warsztacie twórczym. To co łączy artystów niczym okładka, to związek z katedrą grafiki Instytutu sztuki Wydział Architektury Politechniki Białostockiej – mówi Anna Sidorczuk, kuratorka wystawy.

W zasadzie wszyscy graficy, którzy pokazują swoje prace, albo zajmują się rysunkiem, albo zajmują się fotografią, albo rodowód ich wynika z grafiki warsztatowej także wszystkie prace, które będą prezentowane mają jakieś warsztatowy wspólny mianownik – mówi prof. Andrzej Dworakowski, kierownik Katedry Grafiki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek (05.04) o 17.00 w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku. Prace będzie można oglądać do 19 kwietnia. (mg)