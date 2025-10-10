Home Wiadomości Welcome Dinner rozpoczęło rok akademicki dla międzynarodowych studentów Politechniki Białostockiej

Wiadomości

10 października, 2025

Welcome Dinner rozpoczęło rok akademicki dla międzynarodowych studentów Politechniki Białostockiej

Welcome Dinner na PB, fot. Maciej Giedrojć Juraha
Ponad 350 studentów z zagranicy wzięło udział w Welcome Dinner w Politechnice Białostockiej. Spotkanie rozpoczęło nowy rok akademicki dla uczestników Programu Erasmus+ oraz studentów Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej ISE.

 

Studenci z Mołdowy, Hiszpanii, Mozambiku, Rumunii i Turcji wzięli udział w prezentacjach dotyczących zasad pobytu w Polsce, języka i kultury polskiej. Odbył się także integracyjny obiad z tradycyjnymi podlaskimi potrawami.

Wsparcia studentom, szczególnie na początku pobytu w Politechnice Białostockiej, udzielają mentorzy Erasmus Student Network, pomagając w adaptacji i pokonywaniu barier kulturowych.

Welcome Dinner odbyła się w ramach projektu „Akcja-Integracja 2.0” finansowanego przez Program Welcome to Poland NAWA i była pierwszym z serii wydarzeń integracyjnych dla międzynarodowej społeczności Politechniki Białostockiej. (red.)

 

Najnowsze wiadomości
Fortepianowy recital otworzy s ... więcej
Lis.
Jesienna akcja szczepień lis ... więcej
Strażacy gaszą pożar w Dąbrowie Białostockiej
Podlaskie: Dwa pożary w regio ... więcej
Nowoczesna ortopedia dziecięc ... więcej
Początek roku akademickiego? ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.