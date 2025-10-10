Welcome Dinner rozpoczęło rok akademicki dla międzynarodowych studentów Politechniki Białostockiej

10 października, 2025

Welcome Dinner na PB, fot. Maciej Giedrojć Juraha

Ponad 350 studentów z zagranicy wzięło udział w Welcome Dinner w Politechnice Białostockiej. Spotkanie rozpoczęło nowy rok akademicki dla uczestników Programu Erasmus+ oraz studentów Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej ISE.

Studenci z Mołdowy, Hiszpanii, Mozambiku, Rumunii i Turcji wzięli udział w prezentacjach dotyczących zasad pobytu w Polsce, języka i kultury polskiej. Odbył się także integracyjny obiad z tradycyjnymi podlaskimi potrawami.

Wsparcia studentom, szczególnie na początku pobytu w Politechnice Białostockiej, udzielają mentorzy Erasmus Student Network, pomagając w adaptacji i pokonywaniu barier kulturowych.

Welcome Dinner odbyła się w ramach projektu „Akcja-Integracja 2.0” finansowanego przez Program Welcome to Poland NAWA i była pierwszym z serii wydarzeń integracyjnych dla międzynarodowej społeczności Politechniki Białostockiej. (red.)