Weekendowy rozkład jazdy 9–10 sierpnia

8 sierpnia, 2025

Nadchodzący weekend w regionie to prawdziwa mozaika wydarzeń: od planszówek w parku, przez spacery, taniec nad zalewem, aż po wystawy, warsztaty i przejażdżki zabytkowym „ogórkiem”. Niezależnie od wieku czy zainteresowań – każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdź, co dzieje się w Twojej okolicy!





Shandy & Eva – 9 sierpnia, Nie Teatr

Koncert duetu Shandy & Eva to spotkanie z muzyką, która łączy egzotykę z europejskim brzmieniem. Ich styl to subtelna mieszanka soft popu, jazzu, country oraz afro-karaibskich wpływów. W ramach cyklu Letnie Granie usłyszymy zarówno autorskie utwory, jak i oryginalne interpretacje znanych gatunków. Shandy & Eva tworzą od 2019 roku, mają na koncie dwa albumy, a ich koncerty to zawsze podróż pełna emocji i energii.

50 lat Białostockiego Ośrodka Kultury – 9 sierpnia, Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Dzień otwarty w Centrum im. Ludwika Zamenhofa to intensywny program zwiedzania, wystaw, spotkań i odkrywania historii. W godzinach 10:00–17:00 działać będzie Sala Gier i Zabaw dla dzieci. Goście wezmą udział w oprowadzaniach po wystawach: „Białystok młodego Zamenhofa”, „Zamenhof, Kraków i esperantyści na szklanych płytkach sprzed wieku”, „Augustinas Savickas. Malarstwo” i „Ta malutka walizeczka przetrwała. Mikrohistoria Małgorzaty Markiewicz”. O 14:00 zaplanowano finisaż wystawy Mateusza Lewczuka „Otula powietrze, oddycha woda”. Między 11:00 a 13:00 i 14:00 a 16:00 odwiedzić można Mediatekę CLZ i poznać kulisy pracy archiwistów. Na odwiedzających czekać będzie również pamiątkowa pocztówka z okolicznościową pieczęcią.

Mityng Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu – 9 sierpnia, Stadion Lekkoatletyczny

Na Stadionie w Zwierzyńcu odbędzie się druga edycja sportowego święta z udziałem ambasadorów i ambasadorek podlaskiego sportu oraz olimpijczyków. Wśród uczestników znajdą się Ewa Swoboda, Natalia Bukowiecka, Wojciech Nowicki i wielu innych sportowców z regionu i spoza niego.

Joga na tarasie widokowym – 9 sierpnia, Opera i Filharmonia Podlaska

W ramach akcji społecznej „Wspólny oddech. Otwarci na siebie” odbędzie się sesja jogi na tarasie OiFP. Spotkania mają integrować mieszkańców Białegostoku w duchu spokoju i uważności.

Joga na wakacjach – 9 sierpnia, Ogród Pałacu Branickich

Sesja jogi wśród zieleni pałacowych ogrodów to okazja do relaksu i ćwiczeń dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Zajęcia prowadzi Ania Chomczyk – nauczycielka jogi i podróżniczka.

Wycieczka rowerowa „Murale z historią” – 9 sierpnia, Muzeum Wojska

Rowerowa trasa poprowadzi przez miasto śladami murali o tematyce historycznej. Uczestnicy zatrzymają się przy najciekawszych dziełach, poznając ich znaczenie i tło.

Kino plenerowe: „Perfect Days” – 9 sierpnia, plac obok Białostockiego Ośrodka Kultury

Film Wima Wendersa to opowieść o codzienności, która staje się poezją. Bohaterem „Perfect Days” jest skromny pracownik tokijskich toalet, którego życie pełne jest rytuałów, dźwięków i emocji. Subtelny obraz zdobył uznanie m.in. na festiwalu w Cannes.

Przygody (z) Pozytywki – 10 sierpnia, Nie Teatr (taras Above)

Spektakl familijny oparty na książce Grzegorza Kasdepke, zrealizowany w ramach stypendium artystycznego Miasta Białegostoku. Aktorka Karolina Mazurek wciąga młodych widzów w świat zagadek, skarpetek, popsutych zegarków i zaginionych rowerów. Opowieść, która bawi, uczy i skłania do refleksji nad relacjami dzieci z dorosłymi.

Mała Pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa – 10 sierpnia, Podwórko bloków Nowy Świat 12 i 14

Plenerowy spektakl Teatru Latarnia to poetycka opowieść o zagubionym piesku i jego drodze do stania się przyjacielem człowieka. Przedstawienie zostało odbudowane po pożarze, w ramach projektu „Z popiołów”.

Gdzie muzyka dotyka duszy – 10 sierpnia, Kino Ton

Koncert Anety Nayan (wokal, Belgia) i Maxa Fedorova (fortepian) to emocjonalna podróż przez soul, jazz i pop. Usłyszymy autorskie utwory i znane covery – wszystkie wypełnione szczerością i wrażliwością.

Chodź pobiegać – 10 sierpnia, Pomnik żołnierzy 42. Pułku Piechoty

Poranny jogging w lesie Zwierzynieckim to propozycja dla tych, którzy chcą zadbać o ciało i głowę. Spotkanie rozpocznie się o 9:00 pod pomnikiem żołnierzy 42. Pułku Piechoty.

Międzypokoleniowe planszówki w parku – 10 sierpnia, Park Konstytucji 3 Maja

W sercu Białegostoku odbędzie się plenerowe spotkanie z grami planszowymi – dla dzieci, dorosłych i całych rodzin. Przy kocykach i w cieniu drzew czeka ponad 100 gier, strefa drewnianych gier XXL i przyjazna, sąsiedzka atmosfera.

Rodzinny Piknik z misją – 10 sierpnia, Węglowa 13

Na Węglowej odbędzie się piknik, który łączy rozrywkę z refleksją o równowadze między pracą a życiem prywatnym. Będą atrakcje dla dzieci, strefa relaksu dla dorosłych, a także krótkie prelekcje i porady.

Dawny Tykocin. Architektura miasta na rycinach i fotografiach – 9–10 sierpnia, Muzeum w Tykocinie, Wielka Synagoga

Wystawa pokazuje, jak zmieniała się architektura Tykocina na przestrzeni lat. Zaprezentowane zostaną ryciny, zdjęcia i pocztówki, z których wiele po raz pierwszy udostępniono publicznie.

Uskrzydleni Posłańcy – Byty Anielskie W Ikonografii – 10 sierpnia, Muzeum Ikon w Supraślu

Wystawa czasowa poświęcona aniołom w ikonografii Wschodu ukazuje ich różnorodne ujęcia – od Archaniołów po Serafiny i Cherubinów. Spotkaniu towarzyszy komentarz o ich symbolice i miejscu w tradycji.

SloWołkow PhotoWalk + wykład „Odczarować ekspozycję” – 10 sierpnia, Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej

Spacer fotograficzny rozpocznie się krótkim wykładem o ekspozycji. Następnie uczestnicy ruszą w plener, by w praktyce uchwycić piękno okolicy i podszkolić swoje fotograficzne oko.

Rodzinne weekendy – Zwierzaki z Podlasia – 10 sierpnia, Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej

Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat poświęcone są zwierzętom Podlasia i zdjęciom Wiktora Wołkowa. Spotkanie łączy opowieści, ciekawostki przyrodnicze oraz warsztat plastyczny z kolorowanką.

Spacer po „Polskim Wersalu” – 10 sierpnia, Wielka Brama Gryf

Kostiumowy spacer historyczny przybliży historię pałacu Branickich i jego ogrodów. Trasa obejmuje dziedzińce, oranżerię, boskiety i miejsca, których już nie ma. Start o 10:00, czas trwania ok. 2,5 godziny.

Sobotnie wycieczki „ogórkiem” – 9 sierpnia, przystanek BKM Plac Jana Pawła II/Pałac

Zabytkowy Jelcz „ogórek” ponownie wyrusza w trasę po Białymstoku. Każdy przejazd to okazja, by z przewodnikiem odkryć znane i mniej oczywiste miejsca miasta. Kursy o 11:00 i 12:00.

Zwiedzanie osiemnastowiecznego zegara – 9 sierpnia, Wielka Brama Gryf

Można z bliska zobaczyć ręcznie kuty, XVIII-wieczny zegar wieżowy. Podczas zwiedzania będzie okazja usłyszeć, jak wybija czas i poznać kulisy jego działania oraz historii.

Bachata nad zalewem – 9 sierpnia, Plac Tadeusza Kościuszki – Supraśl

Nad zalewem w Supraślu odbędzie się taneczny wieczór w rytmie bachaty. Spotkanie poprowadzi Paweł Zieja, zapewniając atmosferę pełną pasji, energii i dobrej zabawy.

Niedzielne Bingo! – 10 sierpnia, Plac Tadeusza Kościuszki – Supraśl

Bingo to gra, która łączy emocje i integrację – i tym razem pomoże zwierzakom, bo cały dochód trafi do organizacji pomagających zwierzętom. Przewidziano atrakcyjne nagrody. (hp)