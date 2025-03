Weekendowy rozkład jazdy – 8 i 9 marca

7 marca, 2025

Przed nami weekend pełen wydarzeń kulturalnych! W Białymstoku nie zabraknie koncertów, spektakli i spotkań, które dostarczą zarówno wzruszeń, jak i dobrej zabawy. Z okazji Dnia Kobiet przygotowano kilka wyjątkowych atrakcji, ale w programie znajdą się również wydarzenia dla miłośników muzyki, teatru i sztuki. Sprawdźcie, co warto zobaczyć!

Koncerty

Paweł Wójcik / Tomasz Sarniak

Klub Muzyczny Sześcian, 8 marca

Duet, który łączy poetycki przekaz z błyskotliwą obserwacją rzeczywistości. Ich teksty są pełne emocji – od subtelnej liryki po mocne, trafne komentarze społeczne. Paweł Wójcik to artysta o nieprzeciętnej charyzmie, a w połączeniu z talentem Tomka Sarniaka powstaje muzyczna mieszanka, która na długo pozostaje w pamięci słuchaczy.

Blue Voices – koncert z okazji Dnia Kobiet

Nie Teatr, 8 marca

Zespół Blue Voices przygotował specjalny koncert, w którym zabrzmią największe polskie przeboje poświęcone kobietom. Wśród utworów znajdą się m.in. „Być kobietą” czy „Babę zesłał Bóg”, a wszystko to w pełnym emocji i energii wykonaniu. To doskonała okazja, by wspólnie świętować siłę, wrażliwość i niezwykłość kobiet.

Muzyczny Dzień Kobiet

Dom Kultury Śródmieście, 8 marca

Wieczór pełen pięknych melodii, który uświetnią skrzypaczka Wiktoria Podgrudna i pianistka Natalia Hrebeniokova. W repertuarze znajdą się zarówno klasyczne kompozycje, jak i współczesne utwory o niezwykłym klimacie. Romantyczne dźwięki przeplatać się będą z dynamicznymi, pełnymi pasji melodiami, tworząc wyjątkową atmosferę tego koncertu.

Slums Attack – koncert promujący album „depeche_mood”

Zmiana Klimatu, 9 marca

Legenda polskiego hip-hopu powraca po 12 latach z nowym materiałem. Rychu Peja wraz z DJ-em Decksem, Gandi Gandą i DVJ-em Rinkiem zaprezentują zarówno premierowe utwory, jak i klasyczne kawałki, które ukształtowały polską scenę rapową. To wydarzenie, którego nie może przegapić żaden fan gatunku!

Natalia Sikora i Tango Attack – „Czarne Anioły”

Nie Teatr, 9 marca

Wyjątkowy koncert poświęcony twórczości Ewy Demarczyk, jednej z największych osobowości polskiej sceny muzycznej. Natalia Sikora, znana z niezwykłego głosu i ekspresji scenicznej, nadaje nową głębię legendarnym utworom, a towarzysząca jej grupa Tango Attack wzbogaca je o nowe, pełne pasji aranżacje.

Niechęć – wiosenna trasa koncertowa

Klub Fama, 9 marca

Niechęć, jeden z najciekawszych zespołów polskiej sceny alternatywnej, powraca z nowym albumem i trasą koncertową. Ich muzyka to hipnotyzująca mieszanka jazzu, rocka i psychodelii, która zabiera słuchaczy w pełną emocji podróż. Koncert zapowiada się jako intensywne, ponad dwugodzinne doświadczenie muzyczne.

Musical „Vesper”

Opera i Filharmonia Podlaska, 8 i 9 marca

Spektakularna produkcja opowiadająca historię Krystyny Skarbek, agentki wywiadu i bohaterki II wojny światowej. Musical łączy dynamiczną choreografię, przejmującą muzykę i imponującą scenografię, tworząc niezwykłe widowisko. To poruszająca opowieść o odwadze, miłości i poświęceniu, która na długo pozostaje w pamięci widzów.

Spektakle

„Małe zbrodnie małżeńskie”

Teatr Dramatyczny, 8 i 9 marca

Dramat Érica-Emmanuela Schmitta, który porusza temat skomplikowanych relacji małżeńskich. Historia opowiada o parze, która po latach wspólnego życia mierzy się z tajemnicami, manipulacją i poszukiwaniem prawdy. Czy miłość przetrwa próbę czasu, czy okaże się iluzją?

„O co biega?” – komediowa farsa

Teatr Dramatyczny, 8 i 9 marca

Jedna z najlepszych brytyjskich fars, pełna pomyłek, niespodziewanych zwrotów akcji i błyskotliwego humoru. Szybkie tempo i komiczne sytuacje sprawiają, że spektakl gwarantuje doskonałą zabawę. To klasyka gatunku, która bawi publiczność od lat!

„Karmelek”

Białostocki Teatr Lalek, 8 i 9 marca

Ciepła opowieść o małym piesku, który szuka swojego miejsca na świecie.

„Czerwony Kapturek”

Białostocki Teatr Lalek, 8 i 9 marca

Teatralna zabawa w klasyczną bajkę, pełna interakcji z widzami.

„Przemiana” – adaptacja Kafki

Białostocki Teatr Lalek, 8 i 9 marca

Nowatorska interpretacja klasycznej opowieści o lękach i przemianach człowieka.

„Wziołowstąpienie”

Teatr Wierszalin, 8 marca

Mityczna opowieść o podlaskich szeptuchach, ludowej magii i wierzeniach, które przetrwały wieki. Spektakl ukazuje tajemniczy świat dawnych obrzędów, a sugestywna scenografia i atmosfera sprawiają, że widzowie przenoszą się w inną rzeczywistość.

Inne wydarzenia

„The Last Showgirl” – przedpremiera filmu

Kino Forum, 8 marca

Poruszająca opowieść z Pamelą Anderson w roli głównej, ukazująca siłę kobiecej determinacji i pasji. Film celebruje kobiety, które mimo przeciwności losu, nie boją się sięgać po marzenia.

Wernisaż Jakuba Skrzypczaka i wykład „Mistyka feministyczna”

Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 8 marca

Unikalne wydarzenie łączące sztukę i refleksję nad kobiecą duchowością w kulturze jidysz. Wystawa „Twoje dłonie” to część większego projektu muzyczno-literackiego, a wykład artysty rzuci nowe światło na tematykę mistycyzmu feministycznego w tradycji rabinicznej.

Rodzinne warsztaty – Legenda o założeniu Białegostoku

Muzeum Historyczne, 8 marca

Warsztaty dla dzieci i dorosłych, podczas których uczestnicy odkryją historię miasta w formie interaktywnej zabawy. To doskonała okazja, by poznać podania i legendy związane z powstaniem Białegostoku oraz wcielić się w role dawnych mieszkańców. (hp)