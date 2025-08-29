Weekendowy rozkład jazdy 30-31 sierpnia

29 sierpnia, 2025

Przed nami ostatni weekend wakacji, a Białystok szykuje się na prawdziwy festiwal wydarzeń. W programie znajdziemy zarówno koncerty światowej klasy, spotkania z kulturą i sztuką, jak i rodzinne atrakcje w plenerze. To idealna okazja, by zakończyć lato w dobrym stylu – muzyką, ruchem i odkrywaniem miasta na nowo.



Tangerine Dream – 31 sierpnia, Opera i Filharmonia Podlaska

Legendarna formacja Tangerine Dream wraca do Polski w ramach trasy „Continuum Tour 2025”. Zespół, uznawany za pioniera muzyki elektronicznej, zaprezentuje zarówno klasyczne kompozycje, jak i utwory z ostatnich lat inspirowane filozofią „The Quantum Years”. Publiczność może spodziewać się nie tylko wyjątkowej muzyki, lecz także imponującej oprawy wizualnej.

Białystok pełen muzyki – 30 sierpnia, Rynek Kościuszki

Na scenie w centrum miasta wystąpią m.in. Anna Karolska, Szeptucha, Jary Oddział Zamknięty i Roxie. Start o godzinie 18.00, a dodatkową atrakcją będzie Niebieskie Miasteczko z namiotami informacyjnymi, saturatorem z wodą i grą planszową w plenerze. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie zapowiada się na muzyczne święto w sercu Białegostoku.

14. Reggae Day w Wasilkowie – 30 sierpnia, Rekreacyjny Cypel

Kolejna edycja Reggae Day to gwarancja dobrej energii i pozytywnych brzmień. Na scenie pojawią się m.in. DAAB, The Rebels oraz Roots Wibracja & Friends, a wieczór dopełnią sety DJ-skie i wspólna zabawa w rytmie reggae. Organizatorzy zachęcają, by zabrać koce, dobry humor i gotowość do tańca nad wodą.

Koncert na koniec lata – 31 sierpnia, Galeria im. Sleńdzińskich

W ogrodzie Galerii im. Sleńdzińskich zabrzmią pieśni, arie i utwory fortepianowe kompozytorów takich jak Schubert, Brahms, Debussy, Puccini, Szymanowski czy Chopin. Wystąpią Małgorzata Trojanowska (sopran) i Marta Sulikowska (fortepian), tworząc liryczne pożegnanie lata pełne ekspresji i subtelności. Kameralny koncert przeniesie publiczność w nastrój przejścia między latem a jesienią.

3. Festiwal „Muziko de nia tempo” – 30 sierpnia, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wieczór festiwalowy poświęcony będzie różnorodnym obliczom tanga – od klasyki Astora Piazzolli, przez współczesne reinterpretacje, po oryginalne aranżacje chińskich pieśni ludowych i nordycką ekspresję. Usłyszymy m.in. prawykonanie kompozycji Eight Winds autorstwa Li Yun oraz Tango Suite Chen Xinruo. Koncert łączy Wschód i Zachód, tradycję i nowoczesność, a wstęp jest wolny.

Młodzi Wirtuozi, Koncert Symfoniczny – 30 sierpnia, Amfiteatr OiFP

Diana Magdalena Sidoruk (skrzypce) i Julia Wroniszewska (wiolonczela) wystąpią z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. W programie znajdą się „Melodie cygańskie” Sarasatego, Koncert wiolonczelowy Saint-Saënsa oraz „Jowiszowa” Symfonia Mozarta. To propozycja dla tych, którzy pragną wieczoru z klasyką w najlepszym wykonaniu.

Zielona Noc z P. Ołdziejewskim i M. Sacharzewskim – 31 sierpnia, Nie Teatr

Finał cyklu Letnie Granie 2025 to wieczór pełen muzyki, humoru i lekkiej nostalgii. Artyści znani z ciętego języka i niebanalnych interpretacji przygotowali program, w którym spotykają się znane przeboje, anegdoty i wspomnienia wakacyjne. Idealna propozycja na pożegnanie lata – z uśmiechem i odrobiną wzruszeń.

Spektakl „mon bleu” – 31 sierpnia, Białostocki Teatr Lalek

„mon bleu” to poetycka opowieść rozpięta pomiędzy niebem a wodą, pomiędzy pragnieniem bycia człowiekiem a tęsknotą za przekroczeniem granic ciała. Spektakl łączy ruch, światło i dźwięk, tworząc przestrzeń do odczuwania i zadawania pytań. To propozycja dla tych, którzy chcą odbierać teatr wszystkimi zmysłami.

Z wizytą w willi gen. Mikołaja von Driesena – 30 sierpnia, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

Muzeum zaprasza do poznania niezwykłej historii swojej siedziby – drewnianej willi w stylu szwajcarskim, wzniesionej w 1890 roku przez generała barona von Driesena. To wyjątkowy przykład miejskiej rezydencji z bogatymi zdobieniami i starannie odtworzonymi wnętrzami. Zwiedzanie zakończy się odpoczynkiem w ogrodzie w cieniu drzew. Wstęp wolny.

Prezentacja nabytków działu twórczości – 31 sierpnia, Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria zaprezentuje nowe dzieła Ludomira Sleńdzińskiego, które wzbogaciły kolekcję dzięki wsparciu Urzędu Miasta Białystok. O godzinie 12.00 odbędzie się oprowadzanie po wystawie prowadzone przez Izabelę Suchocką, kierownik Działu Twórczości Sleńdzińskich. Wstęp wolny.

Śladami Mezuz – 30 sierpnia, Centrum im. Ludwika Zamenhofa

W południe otwarta zostanie wystawa fotograficzna Aleksandra Prugara i Heleny Czernek, dokumentująca ślady mezuz odnalezione w Polsce i innych krajach. O godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie z autorami projektu i wykład o historii tych niepozornych znaków, które stały się świadectwem codziennego życia dawnych mieszkańców. Wystawa czynna do 2 listopada. Wstęp wolny.

Podlaskie Śniadanie Mistrzów – 30 sierpnia

Jubileuszowa edycja wydarzenia świętuje 10 lat i 20 spotkań w plenerze. Na uczestników czekają strefy kulinarne, kawiarnie, lokalne smakołyki, animacje dla dzieci, eksperymenty naukowe i przejażdżki na kucykach stylizowanych na jednorożce. Nie zabraknie muzyki, relaksu i urodzinowego tortu. Wstęp na teren wydarzenia jest bezpłatny.

Zakończenie wakacji – 30 sierpnia, Chorten Arena

Rodzinny festyn na zakończenie lata oferuje liczne atrakcje: zabawy edukacyjne, sportowy tor przeszkód, wystawę zabytkowych aut, dmuchańce oraz warsztaty i konkursy z nagrodami. Na miejscu będzie można obejrzeć radiowóz i wziąć udział w zajęciach rozwijających logiczne myślenie i sportową aktywność. Wstęp wolny.

Ogrody Franciszka Karpińskiego – spacer z przewodnikiem – 30 sierpnia, Rynek Kościuszki

Spacer poświęcony patronowi roku 2025, Franciszkowi Karpińskiemu, przybliży jego życie, twórczość oraz związki z Białymstokiem i Podlasiem. Uczestnicy usłyszą o roślinach pojawiających się w jego poezji i o historii kolędy „Bóg się rodzi”. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 przy starym Kościele Farnym.

Poszukiwanie domku Baby Jagi – 30 sierpnia, Las Turczyński

Rodzinna gra terenowa wśród leśnych ścieżek, podczas której uczestnicy spróbują odnaleźć chatkę Baby Jagi. Wyprawa wymaga odrobiny fantazji, wygodnych butów i czujności, bo leśna bohaterka potrafi zaskoczyć zaklęciami. To propozycja dla dzieci, rodziców i przyjaciół, którzy chcą spędzić czas aktywnie w naturze.

Festiwal Kultury Staropolskiej – Starosielskie Prezentacje – 31 sierpnia, Uniwersyteckie Centrum Kultury i Nauki

Siódma edycja festiwalu poświęcona jest tradycjom muzycznym oraz twórczości Franciszka Karpińskiego. W programie znalazły się koncerty, warsztaty chóralne i spektakl finałowy. Wieczór inauguracyjny „Tradycje nie tylko Podlaskie” rozpocznie się o godzinie 19.00.

Kresowy Ogród – Jarmark Ogrodniczy – 30–31 sierpnia, Plac im. Józefa Piłsudskiego

Dwudniowe spotkanie miłośników roślin, rękodzieła i produktów regionalnych. Odwiedzający znajdą bogaty wybór drzew i krzewów ozdobnych, roślin rabatowych oraz nowości kolekcjonerskie. Towarzyszyć temu będzie jarmark z lokalnymi przysmakami i strefa atrakcji dla dzieci.

Joga na wakacjach – 31 sierpnia, Ogrody Pałacu Branickich

Otwarte spotkanie z jogą poprowadzi Ania Chomczyk. Ćwiczenia odbywają się na świeżym powietrzu i są dostosowane do osób na każdym poziomie zaawansowania. To okazja, by wyciszyć umysł i zrelaksować ciało w pięknej scenerii przy fosie pałacowej.

Zwiedzanie osiemnastowiecznego zegara – 30 sierpnia, Brama Wielka „Gryf”

Podczas wizyty w Bramie Wielkiej można poznać historię jednego z najstarszych zegarów wieżowych w Polsce. Uczestnicy zobaczą, jak działa mechanizm wykuty dla hetmana Jana Klemensa Branickiego i usłyszą, jak od stuleci wybija godziny. Spotkanie to niepowtarzalna okazja do poznania dawnej techniki i tradycji miasta.

Warsztaty malarstwa figurkowego – 30 sierpnia, Muzeum Wojska

Spotkanie dla miłośników malowania figurek oraz osób, które chcą rozpocząć tę pasję. Uczestnicy będą mieli dostęp do farb i akcesoriów, a także możliwość wymiany doświadczeń z innymi pasjonatami. Warsztaty poprowadzi Łukasz Makowski.

Sobotnie wycieczki „ogórkiem” – 30 sierpnia, Plac Jana Pawła II

Zabytkowy Jelcz „ogórek” wyruszy na trasę po Białymstoku o godzinie 11.00 i 12.00. W trakcie przejazdu przewodnik PTTK opowie o najważniejszych i mniej znanych zabytkach miasta. To ostatnia okazja w tym sezonie, aby wziąć udział w tej podróży w czasie.

Letni trening Bodybalance z Gosią Chomczyk – 31 sierpnia, Nie Teatr

Na zakończenie wakacyjnego cyklu na tarasie odbędzie się trening BODYBALANCE® – połączenie jogi, Tai Chi i pilatesu w rytmie muzyki. Zajęcia mają na celu poprawę kondycji i relaks ciała oraz umysłu. Prowadzi je instruktorka Gosia Chomczyk.

Odkryj Białystok z przewodnikiem – 30 sierpnia, Centrum Informacji Turystycznej

Spacer potrwa dwie godziny i obejmie pałac Branickich, rynek z ratuszem oraz fragment Szlaku Esperanto i Wielu Kultur. Przewodnik przybliży historię miasta i jego najważniejsze miejsca. To doskonała propozycja dla turystów i mieszkańców.

Warsztaty kaligrafii hebrajskiej – 31 sierpnia, Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Zajęcia poprowadzi Helena Czernek, artystka związana ze współczesną kulturą żydowską. Uczestnicy poznają tajniki pisma hebrajskiego i jego symbolikę, tworząc własne kaligrafie. Spotkanie ma charakter twórczy i medytacyjny, a wykonane prace można zabrać do domu.

4. Nightskating Białystok 2025 – 31 sierpnia, Park Planty

Przejazd rolkarzy ulicami miasta na 14-kilometrowej trasie rozpocznie się o godzinie 19.30. To wydarzenie dla miłośników jazdy w grupie, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Uczestnicy startują spod Parku Planty, a udział w przejeździe jest bezpłatny. (hp)