Weekendowy rozkład jazdy – 26–27 lipca

25 lipca, 2025

Lato w regionie nabiera rozpędu – przed nami kolejny weekend pełen różnorodnych wydarzeń. Kino plenerowe, spotkania ze sztuką, koncerty, pokazy filmowe i wspólna zabawa w sercu miasta i w podlaskich miejscowościach. Warto znaleźć chwilę, by zanurzyć się w kulturze, naturze i dobrej atmosferze – wszystko to czeka tuż obok.



Koncert plenerowy Piotr Komosiński / Michał Mike – 27 lipca, Pawilon Włoski przy Pałacu Branickich

W ramach cyklu „Lato w mieście 2025!” wystąpi duet łączący kontrabas, trąbkę i pianino. Komosiński i Mike współpracują ze sobą od lat, tworząc muzykę nastrojową, miejscami awangardową, ale zawsze pełną emocji. Ich koncerty to podróż przez autorskie kompozycje oraz premierowe utwory. W przypadku niepogody koncert odbędzie się w Klubie Fama.

Joga na tarasie widokowym – 26 lipca, Opera i Filharmonia Podlaska

W każdą sobotę lipca Fundacja Rodziny Czarneckich zaprasza na darmowe zajęcia jogi na tarasie widokowym opery. To idealna okazja, by połączyć ruch, oddech i uważność z pięknym widokiem na Białystok. Praktyka jest otwarta dla wszystkich – bez względu na wiek czy doświadczenie.

Joga na wakacjach – 26 lipca, Ogrody Pałacu Branickich

W samym sercu miasta, na trawie przy fosie, odbędzie się otwarta sesja jogi z Anią Chomczyk. Wystarczy mata, wygodny strój i odrobina chęci, by zrelaksować ciało i umysł. To przestrzeń dla każdego – również dla rodzin z dziećmi. Wstęp wolny.

Jarmark „Zielono i Smacznie” – 26–27 lipca, Targowisko Miejskie Białystok

Kolejna edycja lokalnego jarmarku z produktami od regionalnych wystawców i animacjami dla dzieci. W sobotę i niedzielę od 9:00 do 16:00 pojawią się też zabytkowe auta. Wstęp wolny, klimat sąsiedzki gwarantowany.

Poetyckie imieniny Anny Markowej – 26 lipca, Skwer Anny Markowej

Tradycyjnie, w dniu imienin Anny, na skwerze poetki zabrzmią jej wiersze – odczytywane przez mieszkańców i gości. Każdy uczestnik losuje tekst i otrzymuje jabłko. Wydarzenie organizowane jest przez rodzinę autorki i ma charakter otwartego, literackiego spotkania pod chmurką.

Festyn integracyjno-rekreacyjny – 27 lipca, plac przy kościele pw. św. Krzysztofa

Po mszy o 10:00 rusza lokalny festyn pełen zabaw, muzyki i smaków. W programie m.in. koncert zespołu Kilersi, stoiska kulinarne i historyczne, a także gry dla dzieci i dorosłych. To niedzielna okazja do wspólnego spędzenia czasu w duchu integracji.

Międzypokoleniowe planszówki – 27 lipca, Park Antoniuk

Od południa do 15:00 park wypełni się planszówkami, kocykami i międzypokoleniową atmosferą. Będzie też warsztat malowania figurek prowadzony przez Daniela Zacharczuka. Organizatorzy zapewniają wszystko na miejscu – wystarczy przyjść i dołączyć do wspólnej zabawy.

Warsztaty malarstwa figurkowego – 26 lipca, Muzeum Wojska

Otwarte spotkanie dla fanów kreatywnej pracy z miniaturami. Można przynieść swoje modele lub korzystać z dostępnych materiałów. To świetna okazja do nauki, wymiany doświadczeń i wspólnego tworzenia w swobodnej, twórczej atmosferze.

XXV Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda – 26 lipca, Amfiteatr nad zalewem w Zarzeczanach

Jubileuszowa edycja festiwalu poświęconego kulturze białoruskiej i lokalnym tradycjom. Na scenie pojawią się zespoły muzyczne, tancerze i twórcy ludowi. Nie zabraknie konkursów, lokalnych przysmaków i strefy kocykowej. Wydarzenie transmitowane będzie również online.

Światło – 25 lipca –22 sierpnia, Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej

Wystawa fotografii Ewy Matuszczak to opowieść o świetle w pejzażu – o porannych mgłach, złotych promieniach i dramatycznych kontrastach. Autorka uchwyciła subtelne momenty natury, które zwykle umykają w codziennym pośpiechu. Fotografie powstały z pasji do przyrody i światła Podlasia. Wystawa zaprasza do spokojnej kontemplacji i zanurzenia się w atmosferze ciszy i światła.

Gra o Koronę – 26 lipca, Olmonty, boisko gminne

Historyczna gra terenowa z inscenizacją koronacji Bolesława Chrobrego odbędzie się z okazji 1000-lecia tego wydarzenia. Uczestnicy przeniosą się w czasy Piastów dzięki warsztatom, pokazom i animacjom. Na miejscu będzie też strefa zabaw dla dzieci oraz wieczorna potańcówka pod gwiazdami. To rodzinne wydarzenie łączy historię z dobrą zabawą.

Energy Lithuania – 26–27 lipca, Galeria Arsenał

Wideo Deimantasa Narkevičiusa to opowieść o radzieckim dziedzictwie na Litwie, pokazana przez pryzmat prywatnych wspomnień. Film prezentuje życie wokół elektrowni Elektrėnai – od czasów budowy po współczesność. Obrazowi towarzyszy nostalgiczna narracja i muzyka Mozarta. Praca porusza temat pamięci i przemijania utopijnych wizji.

W szaleństwie renesansu – 27 lipca, Aula Magna Pałacu Branickich

Koncert kameralny w wykonaniu uznanych muzyków specjalizujących się w muzyce dawnej. W programie utwory z epoki renesansu wykonywane na historycznych instrumentach. Recytacje i muzyka stworzą wyjątkowy klimat artystycznej podróży w czasie. Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny.

Joan Miró – Litografie – 27 lipca, Ratusz w Białymstoku

Przedostatnie oprowadzanie po wystawie grafiki katalońskiego artysty odbędzię się w niedzielę. Ekspozycja pokazuje zarówno litografie z późnego okresu Miró, jak i prace publikowane w legendarnym magazynie „Derrière le Miroir”. Kolor, symbolika i abstrakcja tworzą fascynujący świat pełen energii. To szansa na kontakt z twórczością jednego z mistrzów XX wieku.

Kino Plenerowe: To nie mój film – 26 lipca, plac przy BOK-u

Pełna humoru i ciepła opowieść o parze, która wyrusza na podróż ostatniej szansy brzegiem zimowego Bałtyku. „To nie mój film” to połączenie komedii romantycznej i kina drogi z nagradzaną historią o miłości i nadziei. W rolach głównych Wanda i Janek, których związek wisi na włosku, ale może jeszcze da się go uratować. Film zdobył m.in. Złoty Pazur na FPFF w Gdyni i Grand Prix w Pradze.

Zwiedzanie osiemnastowiecznego zegara – 26 lipca, Brama Wielka pałacu Branickich

Powraca możliwość obejrzenia jednego z najstarszych zegarów wieżowych w Polsce. Podczas zwiedzania poznacie historię jego budowy, działanie mechanizmu i znaczenie zegara w XVIII-wiecznym Białymstoku. Odgłos wybijanych kwadransów można usłyszeć z bliska, a sam zegar wciąż pracuje zgodnie z dawną precyzją. Wstęp wolny.

Spotkanie z Mateuszem Lewczukiem – 27 lipca, Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Artysta opowie o swojej wystawie „Otula powietrze, oddycha woda”, w której przyroda staje się pretekstem do refleksji nad relacją człowieka z naturą. Prace przedstawiają sugestywne, przekształcone przez wrażliwość pejzaże – żywe błękity, biele i zielenie przyciągają wzrok i myśl. Oprowadzanie autorskie to okazja, by zobaczyć te obrazy oczami ich twórcy. Wstęp wolny.

Wielkie Piękno – 27 lipca, Kino Forum

Film Paolo Sorrentino to wizualna uczta i melancholijna podróż przez nocny Rzym oraz duszę głównego bohatera – Jepa Gambardelli. Nagrodzony Oscarem i Złotym Globem, obraz opowiada o poszukiwaniu autentycznego piękna w świecie pełnym pozorów. Styl, ironia i kontemplacja przemijania sprawiają, że to jedno z najważniejszych dzieł współczesnego kina europejskiego. Rzym gra tu rolę równie ważną jak człowiek.

Niedzielne Bingo! – 27 lipca, Plac Tadeusza Kościuszki, Supraśl

Prosta, emocjonująca gra, która łączy pokolenia i przynosi radość każdemu uczestnikowi. BINGO! to okazja do wspólnej zabawy, śmiechu i integracji w letnie popołudnie. Cały dochód ze spotkania zostanie przekazany na organizację pomagającą zwierzętom. Przewidziane są nagrody i dużo pozytywnej energii.

Koncert Hirundo Maris – 27 lipca, Akademia Supraska, Supraśl

Trio Arianna Savall, Petter Udland Johansen i Michał Nagy przeniesie słuchaczy w świat pieśni śródziemnomorskich, nordyckich i sefardyjskich. Ich koncert to spotkanie z muzyką dawną, głęboko zakorzenioną w tradycji, ale wykonywaną z wyjątkową wrażliwością i sceniczną elegancją. Harfa, gitara, skrzypce hardanger i wielojęzyczny śpiew tworzą przestrzeń duchowej kontemplacji. To muzyczne doświadczenie, które porusza i koi. (hp)