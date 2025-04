Weekendowy rozkład jazdy 26-27 kwietnia

25 kwietnia, 2025

Wiosna rozkręca się na dobre, a razem z nią białostocka scena kulturalna. Przed nami weekend pełen muzyki, teatru i wydarzeń, które potrafią poruszyć każdą nutę wrażliwości. Oto przewodnik po tym, co warto zobaczyć i usłyszeć 26 i 27 kwietnia.

KONCERTY

Listening Party z Seasonal – 26 kwietnia, Zmiana Klimatu

Maciej Sochoń zaprasza na spotkanie z nowym albumem Internal Field – nastrojową podróż dźwiękową w klimatach muzycznej melancholii. Rozmowę z artystą poprowadzi niezawodny Andrzej Bajguz. Idealna propozycja na spokojny, refleksyjny wieczór.

Rogucki & Normalni Ludzie – 27 kwietnia, Zmiana Klimatu

Piotr Rogucki wraca na scenę z nowym materiałem – artysta znany z Comy oraz duetu KARAŚ/ROGUCKI, a ostatnio także z ról w Wielkiej Wodzie i Minucie Ciszy, wystąpi z premierowymi utworami. Muzyczna dojrzałość, rockowa dusza i pełne emocji teksty.

Evgen Malinowski – 27 kwietnia, Klub Muzyczny Sześcian

Kulturalny pojedynek Polska – Rosja na słowo i dźwięk. W pierwszej części recitalu usłyszymy rosyjską klasykę (Wysocki, Okudżawa), w drugiej – polską poezję śpiewaną (Kaczmarski, Woźniak). Wzruszająco i bez granic.

Sick Saints / Mechaniczna Curva / Insekt / Wersja Robocza – 26 kwietnia, Moto Pub

Trasa Out of the Night Tour 2025 zawita do Białegostoku. Na scenie brutalglamowa energia Sick Saints z nowym albumem i wyjątkowym merchem. Wsparcie zapewnią Mechaniczna Curva, Insekt i Wersja Robocza. Wieczór dla fanów mocnych brzmień.

Édith i Marlene – 27 kwietnia, Opera i Filharmonia Podlaska

Muzyczno-teatralna opowieść o przyjaźni dwóch ikon XX wieku – Piaf i Dietrich. Pełne emocji spotkanie dwóch temperamentów, dwóch historii i jednej sceny.

SPEKTAKLE

Pomoc domowa – 26 i 27 kwietnia, Teatr Dramatyczny

Kontynuacja farsy Boeing, Boeing z przebojową Nadią w roli głównej. Romansy, zamieszanie i jedna noc pełna niespodzianek. Czy pomoc domowa ogarnie ten chaos? Będzie zabawnie – i szybko!

Tschick – 26 i 27 kwietnia, Teatr Dramatyczny

Spektakl drogi, który zamiast GPS-a prowadzi emocjami. Historia dorastania, poszukiwania tożsamości i odkrywania siebie wśród ludzi, przypadków i przystanków życia. Delikatny, szczery i pełen młodzieńczej energii.

Król i caryca – 26 kwietnia, Nie Teatr

Miłość, polityka i historia w spektaklu o relacji Stanisława Augusta i Katarzyny Wielkiej. Jerzy Zelnik i Halina Rowicka zabierają widzów w teatralną podróż przez królewskie intrygi i uczucia, które wpływały na losy narodów.

Gdybym był bogaty… – 26 kwietnia, Dom Kultury „Śródmieście”

Kabaret Lumbago pokazuje, że bogactwo może oznaczać coś więcej niż złoto – to historia przedwojennego Białegostoku pełna humoru, lokalnych smaczków i wielokulturowej harmonii.

Pupile – 27 kwietnia, Teatr Szkolny, Akademia Teatralna

Dystopijny świat po końcu świata. Z ludzi zostały tylko wspomnienia, ale… zwierzęta – tytułowe pupile – zostały. Spektakl dyplomowy studentów IV roku to mocne, emocjonalne uderzenie i spojrzenie na apokalipsę z zupełnie innej perspektywy.

INNE WYDARZENIA

Łemkowie – opowieść w skrawkach – 26 kwietnia – Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Nie da się wyczerpująco przedstawić narodu w czasie jednego spotkania, ale można podzielić się opowieścią, która ukaże barwny wachlarz znaczeń, składających się na pojęcie “łemkowska kultura”. Spotkanie poprowadzą Daniel Horoszczak i Oksana Graban-Lichtańska – Łemkowie, którzy wychowali się w rodzinach kultywujących język, tradycję i religię.

Niesamowite przygody skarpetek – 26 i 27 kwietnia – Kino Forum

Animowany serial na podstawie książek Justyny Bednarek po raz pierwszy na wielkim ekranie. Pełne humoru i fantazji historie o tym, co się dzieje z zagubionymi skarpetkami – czy zostają gwiazdami, politykami, a może podróżują w czasie?

Rysopis znaleziony po latach – 27 kwietnia – Kino Forum

Pokaz filmu o Wojciechu Jerzym Hasie, reżyserze kultowego „Rękopisu znalezionego w Saragossie”. Po seansie spotkanie ze Stanisławem Zawiślińskim – autorem biografii reżysera.

XXXIV Nagroda literacka im. Wiesława Kazaneckiego: Gala wręczenia nagrody – 27 kwietnia – Klub Fama

Prowadzenie: Andrzej Bajguz. Fragmenty książek przeczyta Katarzyna Siergiej, a wydarzenie uświetni minirecital Michała Czarneckiego. Wśród nominowanych m.in. Aneta Prymaka-Oniszk i Natalka Suszczyńska.

Gaucho Gaucho – 27 kwietnia – Kino Forum

Przedpremierowy pokaz filmu o dorastaniu, wolności i sile natury. Nastoletnia Guada z prowincji Salta marzy o tym, by zostać kobietą gauchą. Ciepła, poetycka opowieść o więzi z tradycją i światem.

Targi Książki – 26 i 27 kwietnia – Chorten Arena

Największe wydarzenie czytelnicze w północno-wschodniej Polsce. Spotkania z autorami, stoiska wydawnictw, książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także literatura piękna, reportaż i popularnonaukowa.

Arsenał 60! – 27 kwietnia – Galeria Arsenał

Spotkanie „Tych lat nie odda nikt” z dawnymi pracowniczkami i pracownikami Galerii. Opowieści o sześćdziesięciu latach istnienia instytucji, wspomnienia, zdjęcia i historie artystów związanych z Białymstokiem.

W świecie abstrakcji geometrycznej Roberta Karata – 26 i 27 kwietnia – Ratusz w Białymstoku

Rodzinne warsztaty artystyczne dla dzieci (7–14 lat) i opiekunów. Odkrywanie sztuki abstrakcyjnej przez kolory, kształty i kreatywną ekspresję.

SloWołkow PhotoWalk – 27 kwietnia – Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej

Fotospacer dla początkujących i zaawansowanych miłośników fotografii. Tematem edycji będzie fotografia analogowa – spotkanie pasjonatów w otoczeniu przyrody i wspólne odkrywanie uroków Turośni.

Sztuka Ikony – 27 kwietnia – Muzeum Ikon w Supraślu

Spotkanie poświęcone analizie eschatologicznej ikony „Zstąpienia Chrystusa do otchłani”. Omówienie znaczeń i historii przedstawienia, które kształtowało się przez stulecia.

Warsztaty malarstwa figurkowego – 26 kwietnia – Muzeum Wojska w Białymstoku

Warsztaty dla hobbystów i artystów figurkowych – możliwość kontynuowania własnych projektów, wymiany doświadczeń i testowania technik. Farby i akcesoria dostępne na miejscu.

Street Noise vol. 9 – 26 i 27 kwietnia – Klub Gwint

Kultowe zawody tańca ulicznego, pokazy i after party, podczas którego zbierane będą fundusze na leczenie Marysi Walczuk. Edycja pełna energii, emocji i dobrej muzyki.

Rajd pieszy „Czysty las” – 27 kwietnia – Nadleśnictwo Dojlidy / start: Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku

Spacer leśny połączony ze sprzątaniem lasu. Trasa ok. 5 km, z elementami edukacyjnymi o gospodarce leśnej i historii Lasu Pietrasze.

1. Nightskating Białystok 2025 – 27 kwietnia – Park Planty

15-kilometrowa trasa dla rolkarzy i wrotkarzy. Wydarzenie dla osób potrafiących jeździć w grupie, szybko hamować i utrzymać tempo. Obowiązuje kask i ochraniacze.

Piknik ekologiczny „Czysty Białystok” – 26 kwietnia – Plac przed Teatrem Dramatycznym

Warsztaty ekologiczne, konkursy, gry i zabawy, pokaz śmieciarki oraz spektakl „Frania Recykling. Cztery żywioły i Ekodancing”. Start spektaklu o 13:30.

Dni otwarte Akademii Teatralnej – 26 i 27 kwietnia – Akademia Teatralna w Białymstoku

Bezpłatne warsztaty, pokazy spektakli, wystawa lalek i spotkania dla kandydatów i wszystkich zainteresowanych studiowaniem sztuki teatralnej.

Warsztaty tkania chodników spoTKANIE – 26 i 27 kwietnia – Podlaski Instytut Kultury

Zajęcia dla dorosłych bez doświadczenia w tkactwie. Uczestnicy nauczą się tworzyć tradycyjne „szmaciaki” i poznają regionalne techniki rękodzielnicze.

Dzień z Konopielką – 27 kwietnia – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Pokaz wiosennego kolędowania, wykład o wielkanocnych obrzędach, warsztaty pieśni wiosennych i wspólne biesiadowanie przy ognisku. (hp)