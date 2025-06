Weekendowy rozkład jazdy 21-22 czerwca

19 czerwca, 2025

W pierwszy letni weekend czerwca Białystok tętni wydarzeniami. Czekają na nas koncerty pod chmurką i w kameralnych salach, spektakle pełne emocji, a także barwne potańcówki, pikniki i pokazy filmowe. To doskonały moment, by zanurzyć się w kulturze, spotkać z ludźmi i poczuć rytm miasta – niezależnie od wieku i zainteresowań.





KONCERTY

Rock przy świecach – 21 czerwca, Opera i Filharmonia Podlaska

Wyjątkowy koncert, który przenosi największe rockowe hity w kameralną i zmysłową przestrzeń pełną blasku świec. Wśród utworów znajdą się klasyki takich zespołów jak Queen, Metallica, Pink Floyd czy The Rolling Stones, w nowych, emocjonalnych aranżacjach. Koncert łączy moc gitarowego brzmienia z intymnością akustycznych wykonań. Za oprawę muzyczną odpowiadają doświadczeni artyści znani z innych widowisk rockowo-symfonicznych.

Dojlidy Szanty Folk Festiwal 2025 – 21 czerwca, Plaża Miejska Dojlidy

To idealna okazja, by poczuć klimat żeglarskich opowieści i folkowej energii tuż nad wodą. Na scenie pojawią się m.in. Starosielskie Bractwo Śpiewacze, Atlantyda, The Pioruners i The Bumpers. Dodatkowo na najmłodszych i ich rodziny czekają atrakcje towarzyszące: animacje, nauka węzłów żeglarskich i mini rejsy po zalewie. Początek wydarzenia o godzinie 13.

Dni Miasta Białegostoku 2025: Queen Symphony – tribute to Freddie Mercury – 21 czerwca, Rynek Kościuszki

Spektakularny koncert symfoniczny z największymi przebojami legendarnej grupy Queen w nowym, klasycznym wydaniu. Na scenie m.in. Kasia Moś, Milena Lange, Mateusz Ziółko, Łukasz Zagrobelny i Warsaw Impressione Orchestra. To muzyczny hołd dla Freddiego Mercury’ego i niezapomniana podróż przez historię rocka z udziałem znakomitych artystów i wyjątkowych aranżacji.

Dni Miasta Białegostoku 2025 – wręczenie nagrody artystycznej i koncert Edyty Geppert – 22 czerwca, Opera i Filharmonia Podlaska

Wieczór z wyjątkową artystką polskiej sceny – Edytą Geppert, której koncert poprzedzi wręczenie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta. Jej recitale to dopracowane w najdrobniejszych szczegółach przedstawienia, łączące piosenkę literacką z dramatycznym i kabaretowym wyrazem. Spotkanie z tą wybitną interpretatorką to prawdziwa uczta dla miłośników emocji zaklętych w słowie i muzyce.

SPEKTAKLE

Wniebogłos – 21 czerwca, Teatr Wierszalin

Wzruszająca historia o dorastaniu, śmierci i sile muzyki. Dwunastoletni Ryśko marzy, by śpiewać na pogrzebach i zostać członkiem wiejskiej kapeli, ale zanim to się stanie, musi zmierzyć się z samotnością, stratą i własnym dojrzewaniem. Osadzona w realiach dawnej polskiej wsi opowieść prowadzi przez świat pełen bólu i piękna. Spektakl powstał na podstawie nagrodzonej powieści Aleksandry Tarnowskiej i przenosi ją w teatralną rzeczywistość.

Festiwal Metamorfozy Lalek: Hulajgęba – 21 czerwca, Białostocki Teatr Lalek

Adaptacja „Ferdydurke” oraz autobiograficznych tekstów Witolda Gombrowicza, w której forma staje się narzędziem demaskowania niedojrzałości i społecznych masek. „Hulajgęba” ukazuje świat widziany przez pryzmat buntu i groteski, sięgając po jedno z najbardziej przewrotnych dzieł XX wieku. Spektakl idealnie wpisuje się w ideę festiwalu, który łamie stereotypy teatru lalek jako domeny dzieciństwa.

Festiwal Metamorfozy Lalek: Dziwny Przypadek Psa Nocną Porą – 21 czerwca, Białostocki Teatr Lalek

Opowieść o chłopcu z zespołem Aspergera, który próbuje rozwikłać tajemnicę martwego psa, odkrywając przy tym skomplikowaną prawdę o swojej rodzinie i sobie samym. To emocjonalny, pełen empatii spektakl, dotykający tematu inności, samotności i odwagi. Teatr lalek staje się tutaj przestrzenią dla intymnej i poruszającej historii, która wybrzmiewa w zupełnie nowy sposób w dorosłym kontekście.

Festiwal Metamorfozy Lalek: Superheroes – 22 czerwca, Białostocki Teatr Lalek

Zabawna i błyskotliwa dekonstrukcja mitu superbohatera, oparta na kontrastach, archetypach i współczesnych dylematach. Twórcy zastanawiają się, kto dziś może być bohaterem i jaką misję powinien pełnić. Spektakl flirtuje z popkulturą, filozofią i satyrą, stawiając pytania o to, co naprawdę czyni nas wyjątkowymi. W duchu festiwalu „Metamorfozy Lalek” przekracza granice klasycznej konwencji teatru formy.

Festiwal Metamorfozy Lalek: Edith i Ja – 22 czerwca, Białostocki Teatr Lalek

Zamknięta w ciszy śpiewaczka i duch Edith Piaf wyruszają razem w wewnętrzną podróż przez pamięć, ból i sztukę. Intymna opowieść o solidarności, sztuce przetrwania i odzyskiwaniu własnego głosu. Spektakl pełen emocji i fizycznej ekspresji, opowiadający o przezwyciężaniu demonów i ponownym narodzeniu. To teatr formy, który w metaforyczny sposób mówi o tym, co najgłębiej ludzkie.

„Metamorfozy Lalek” to międzynarodowy festiwal teatru lalek dla dorosłych, odbywający się w Białymstoku. W dniach 20–28 czerwca 2025 roku zaprezentuje najciekawsze zjawiska we współczesnym teatrze formy. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

INNE WYDARZENIA

Potańcówka – 21 czerwca, Park Militarny Muzeum Wojska

Niezwykły wieczór z muzyką retro w scenerii Parku Militarnego. Kapela Maciejowa zadba o taneczną oprawę, przenosząc uczestników do lat 20. i 30. XX wieku. Fokstroty, walce i tanga rozbrzmiewać będą między eksponatami wojskowymi, a romantyczna atmosfera pozwoli poczuć klimat dawnych potańcówek. Wstęp wolny.

Podlaskie Śniadanie Mistrzów: BONJOUR! – 21 czerwca, Ogród w Pałacu Branickich

Kulinarny piknik w ogrodach Pałacu Branickich przeniesie uczestników do francuskich smaków i klimatów. Wydarzeniu towarzyszyć będą strefy tematyczne: od książkowych i językowych po zabawy dla dzieci, a także francuskie przysmaki i aromatyczna kawa. To propozycja dla całych rodzin, miłośników kultury i dobrej kuchni. Wstęp wolny, płatne tylko wybrane dania.

Brzydka siostra – pokaz przedpremierowy – 21 czerwca, Kino Forum

Nietypowa reinterpretacja bajki o Kopciuszku w klimacie współczesnego kina gatunkowego. Elwira, pozostająca w cieniu pięknej siostry, walczy o swoje miejsce w świecie zdominowanym przez kult urody. Reżyserka Emilie Blichfeldt sięga po estetykę kina Davida Cronenberga, by opowiedzieć o ciele, zazdrości i wykluczeniu. Film zachwycił widzów na festiwalach w Sundance i Berlinie.

Małe miłości – pokaz przedpremierowy – 22 czerwca, Kino Forum

Pełen słońca, czułości i humoru film o relacji matki i córki, która niespodziewanie dojrzewa podczas wspólnych wakacji. „Małe miłości” to opowieść o wybaczaniu, niezależności i przyjemnościach ukrytych w codzienności. Nagrodzony na festiwalu w Maladze film celebruje kobiece relacje i prostotę codziennych chwil. Kino idealne na letni wieczór.

Spacer szlakiem białostockich „WidziMisiów” – 21 czerwca, start: Misiu Bojarski przy Wiktorii 5

Wyjątkowy spacer po Białymstoku śladami uroczych niedźwiadków rozsianych po mieście. Pomysłodawca projektu Łukasz Leoniuk i przewodniczka Katarzyna Pierwienis poprowadzą uczestników trasą łączącą sztukę, historię i miejską tożsamość. Każdy miś ma swoje miejsce i historię do opowiedzenia. Udział bezpłatny.

Wystawa: Sztuka w roli głównej – 22 czerwca, Kino Forum

Efekt rocznej pracy młodych twórców i twórczyń z Galerii im. Sleńdzińskich – wystawa inspirowana światem teatru i kina. Pokazane zostaną prace wykonane różnorodnymi technikami: od malarstwa po kolaż i grafikę. Filmowe rekwizyty i motywy doskonale komponują się z przestrzenią kina Forum. Wstęp wolny.

Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej CG Nr1 Rhythmic Cup 2025 – 21 i 22 czerwca, Zespół Szkół Mechanicznych

Dwudniowe święto gimnastyki artystycznej z udziałem zawodniczek z wielu krajów. Eleganckie układy, precyzja i gracja tworzą widowisko, które zachwyci każdego widza. Turniej to nie tylko rywalizacja, ale także pokaz determinacji, pasji i piękna sportu. Wstęp wolny.

Warsztaty tradycyjnego śpiewu „Pieśni Białostocczyzny. Lato” – 21 i 22 czerwca, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Dwudniowe warsztaty z tradycyjnego śpiewu prowadzone przez Irynę Maziuk, badaczkę folkloru i mistrzynię śpiewu. Uczestnicy zanurzą się w muzycznym dziedzictwie regionu i nauczą się pieśni związanych z porą letnią. Spotkania odbywają się w godzinach 11:00–16:00, obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Udział bezpłatny. (hp)