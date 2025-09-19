Weekendowy rozkład jazdy 20-21 września

19 września, 2025

Przed nami weekend pełen atrakcji, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Można pożegnać lato podczas relaksującego spaceru w lesie, odkryć historię jednego z najstarszych zegarów w Polsce albo dać się porwać energii silent disco w samym sercu miasta. Niezależnie od tego, czy szukacie chwili spokoju, czy tanecznej zabawy pod kolorowymi parasolkami – wrześniowy weekend zapowiada się wyjątkowo różnorodnie.

Koncerty

Unu Tribute to Perfect – 20 września, Klub Muzyczny Sześcian

Na scenie Sześcianu pojawi się Unu Tribute, uznawany za najlepszy w Polsce zespół odtwarzający dorobek Perfectu. Wokalista swoją barwą głosu i sceniczną charyzmą wiernie oddaje charakter Grzegorza Markowskiego, a całość występu zyskała rekomendację samego artysty. Publiczność może spodziewać się największych przebojów legendy polskiego rocka, wykonanych z energią i dbałością o każdy szczegół. To gwarancja świetnej zabawy i niezapomnianych muzycznych wrażeń.

My Heart In Atrophy / Ravensteel / Blackest – 20 września, MotoPub

MotoPub szykuje prawdziwą ucztę dla fanów mocnego grania. Na scenie zaprezentują się trzy zespoły, które łączy pasja do ciężkich riffów i ekspresyjnych wokali. Szybka perkusja, ostre brzmienie gitar i intensywna atmosfera sprawią, że to będzie wieczór pełen mocy. Idealna propozycja dla wszystkich metalheadów i miłośników rockowej energii.

Kuba Sienkiewicz – 21 września, Nie Teatr

Charyzmatyczny lider Elektrycznych Gitar zaprezentuje w Białymstoku autorski recital „PANI BÓG”. Program łączy humor, refleksję i folkowo-bluesowe brzmienia, a towarzyszyć artyście będzie Łukasz Dąbrowski na akordeonie elektronicznym. W repertuarze znajdą się zarówno znane piosenki z dorobku Elektrycznych Gitar, jak i nowe kompozycje. To wieczór dla tych, którzy lubią muzykę bawiącą, a jednocześnie skłaniającą do myślenia.

Mela Koteluk – 21 września, Kino Forum

Koncert Meli Koteluk to jedno z najważniejszych wydarzeń drugiej edycji Festiwalu Piosenki Autorskiej Źródła Dźwięków. Wokalistka i autorka tekstów zaprezentuje materiał z najnowszego albumu „Harmonia”, a także utwory z wcześniejszych płyt. Jej twórczość łączy poetyckość, emocje i oryginalne brzmienia, co od lat zachwyca publiczność i krytyków. Mela Koteluk ma na koncie dwa Fryderyki i status jednej z najciekawszych polskich artystek.

Romantycznie – Między Nami – 20 września, A100 Cafe

Koncert w A100 Cafe to okazja do spędzenia wieczoru w nastrojowej, kameralnej atmosferze. Artyści związani z Teatrem Między Nami zaprezentują program pełen romantycznych melodii i muzycznych historii. Zespół stawia na autentyczność i emocje, które rodzą się między wykonawcami a publicznością. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Marc Antoine Charpentier – „Les Arts Florissants” – 21 września, Aula Magna Pałacu Branickich

W barokowej scenerii Auli Magna zabrzmi niezwykłe dzieło Marca Antoine’a Charpentiera – kameralna opera „Les Arts Florissants”. Kompozycja, będąca alegorycznym hołdem dla Ludwika XIV, łączy elementy mitologiczne i muzyczną finezję francuskiego baroku. Charpentier stworzył utwór dla zespołu księżnej Marii Lotaryńskiej, u której pełnił funkcję Mistrza Muzyki. To propozycja dla melomanów ceniących elegancję i wyrafinowane formy muzyczne.

II Festiwal Piosenki Autorskiej Źródła Dźwięków – 20–21 września, Białostocki Ośrodek Kultury

Podlaski Instytut Kultury po raz drugi zaprasza na festiwal, który promuje twórców własnej muzyki i tekstów. Wydarzenie stwarza przestrzeń do prezentacji autorskich kompozycji przed profesjonalnym jury i publicznością. Pierwsza edycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, pokazując, że w regionie jest wielu utalentowanych artystów. Organizatorzy liczą, że tegoroczna odsłona również będzie pełna muzycznych odkryć i emocji.

Spektakle

Zapiski oficera Armii Czerwonej – 20–21 września, Teatr Dramatyczny, Uniwersyteckie Centrum Kultury

Kultowy monodram Krzysztofa Ławniczaka oparty na powieści Sergiusza Piaseckiego od lat zachwyca publiczność Teatru Dramatycznego. Postać młodszego lejtnanta Michaiła Zubowa – ironicznego „wyzwoliciela” – śmieszy, przeraża i intryguje już od ponad trzech dekad na białostockiej scenie. To fascynujące studium mentalności człowieka radzieckiego, które wciąż nie traci na aktualności. „Zapiski…” to spektakl-legenda, na którym wychowały się pokolenia widzów.

O co biega? – 20–21 września, Teatr Dramatyczny, Kino Ton

Farsa Philipa Kinga to gwarancja dobrego humoru i szybkiego tempa akcji. W willi pastora Toopa i jego żony Penelopy pojawiają się coraz to nowi, niespodziewani goście, wywołując lawinę zabawnych pomyłek i nieporozumień. Bohaterowie plączą się w kłamstwach i podszywają pod inne osoby, aż trudno rozpoznać kto jest kim. To jedna z najzabawniejszych brytyjskich komedii, która od lat rozbawia publiczność na całym świecie.

Pustostany – 20–21 września, Białostocki Teatr Lalek

Adaptacja debiutanckiej powieści Doroty Kotas to monodram pełen groteski, absurdu i refleksji. Na scenie Łucja Grzeszczyk wciela się w narratorkę, która opisuje codzienność w krzywym zwierciadle. Humor, nonsens i elementy kryminalnej intrygi przeplatają się tu z poważniejszymi pytaniami o życie. To pierwsza teatralna realizacja „Pustostanów”, która pokazuje niezwykły potencjał literackiego debiutu.

Kaszalot – 21 września, Białostocki Teatr Lalek

Tytułowy bohater wyrusza w podróż, by znaleźć odpowiedź na pytania o własną tożsamość i miejsce w świecie. Towarzyszy mu wierna Pchła, a wspólna wędrówka zamienia się w pełną przygód opowieść dla najmłodszych. Historia Kaszalota bawi, uczy i rozbudza wyobraźnię, a jednocześnie porusza uniwersalne tematy bliskie każdemu dziecku. To propozycja idealna dla rodzin.

Pokojówki – 20 września, Nie Teatr

Arcydzieło Jeana Geneta to poruszająca opowieść o relacjach władzy, upokorzeniu i grze pozorów. Dwie siostry-służące w codziennym rytuale odgrywają fantazję o zabiciu swojej pani, balansując między fikcją a rzeczywistością. Spektakl stawia pytania o granice wyobraźni, wolności i teatralizacji życia. W rolach głównych wystąpią Monika Sznajder, Julia Karpińska i Anna Piliszek.

Wziołowstąpienie – 20 września, Teatr Wierszalin

Nowa propozycja Wierszalina przenosi widzów w świat dawnych wierzeń Podlasia. To opowieść o szeptuchach, ludowej medycynie i mistycznym przenikaniu się światów widzialnego i niewidzialnego. Spektakl czerpie zarówno z folkloru, jak i ze źródeł historycznych i literackich, tworząc mityczną narrację o człowieku i naturze. Przeznaczony jest dla dorosłych widzów szukających teatru o głębokim, duchowym wymiarze.

Inne Wydarzenia

Karol Kopiec – 21 września, Zmiana Klimatu

Wieczór stand-up’owy z Karolem Kopcem to gwarancja niebanalnego humoru i błyskotliwych spostrzeżeń. Komik znany z absurdalnych obserwacji i charakterystycznego stylu zaprezentuje materiał „Tu i teraz”, w którym żart i refleksja mieszają się ze sobą w nieprzewidywalny sposób. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą się dobrze bawić i na chwilę zdystansować do codzienności.

Premierowe Mistrzostwa Podlasia EA Sports FC 26 – 20 września, Chorten Arena

Fani gier wideo będą mieli okazję zmierzyć się w rywalizacji na PlayStation 5 w najnowszej odsłonie kultowej serii EA Sports. Turniej rozpocznie się pojedynczymi meczami, a od ćwierćfinałów emocje podkręci system dwumeczów. To sportowe widowisko w wirtualnym wydaniu z pewnością przyciągnie graczy i kibiców e-sportu.

5. Nightskating Białystok 2025 – zakończenie sezonu – 21 września, Plac im. Józefa Piłsudskiego

Kolorowy peleton rolkarzy i wrotkarzy przejedzie ulicami Białegostoku, kończąc tegoroczny sezon nocnych przejazdów. Wydarzenie to okazja do aktywnego spędzenia czasu w gronie znajomych i rodziny. Udział jest bezpłatny, a organizatorzy zachęcają do jazdy w kasku i ochraniaczach, by wspólna przejażdżka była bezpieczna i radosna.

I Retro Piknik „Zakręceni na Podlasiu” – 80 lat PKS – 20 września, Ogrody Pałacu Branickich

Świętowanie jubileuszu PKS połączone będzie z wystawą zabytkowych autobusów i samochodów, regionalnymi smakami, animacjami i zabawami dla dzieci. W programie znajdą się konkursy, stoiska historyczne i wieczorne kino plenerowe pod gwiazdami. To wydarzenie, które łączy klimat retro z rodzinną atmosferą.

Motoserce 2025 – 20 września, Politechnika Białostocka

To wydarzenie motocyklowe, które łączy pasję z pomaganiem. W programie msza, parada motocyklowa ulicami miasta, pokazy sportowe i strażackie oraz liczne konkursy. Całość dopełni akcja zbiórki krwi, która jest sercem tej inicjatywy – bo Motoserce to przede wszystkim wydarzenie charytatywne.

Charytatywny Festyn Rodzinny – 20 września, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.

Rodzinny festyn będzie okazją do wspólnej zabawy i wsparcia chorych dzieci. Na miejscu pojawią się liczne atrakcje dla najmłodszych i dorosłych, a cały dochód wesprze podopiecznych Stowarzyszenia „Jasny Cel”. To dzień pełen solidarności, zabawy i wzajemnego wsparcia.

Piknik Ekologiczny na zakończenie lata – 20 września, Plac im. Józefa Piłsudskiego

Warsztaty ekologiczne, konkursy, gry i animacje to atrakcje, które czekają na uczestników pikniku. W programie znajdą się także zajęcia artystyczne – od malowania po plener malarski – oraz kreatywne aktywności, takie jak ozdabianie ekotoreb czy breloczków. To wydarzenie dla rodzin, które chcą połączyć zabawę z nauką dbania o środowisko.

Festyn na rzecz Stowarzyszenia O!piernicz raka – 21 września, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.

To wydarzenie, w którym zabawa łączy się ze szczytnym celem. Organizatorzy przygotowali program pełen atrakcji i muzyki, a uczestnicy będą mogli wspólnie okazać wsparcie dzieciom walczącym z chorobą. Festyn to również okazja do integracji lokalnej społeczności.

Jesienne Targi Ogrodnictwa – 20-21 września, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.

Na odwiedzających czekają stoiska z kwiatami, drzewkami owocowymi i ozdobnymi. Towarzyszyć im będą pokazy gołębi, wystawa drobiu oraz rodzinny festyn z licznymi atrakcjami i akcją charytatywną. To miejsce spotkania miłośników ogrodnictwa i dobrej zabawy.

Taras Pełen Historii – 20 września, Książnica Podlaska

Spacer historyczny z tarasu Książnicy poprowadzi Wiesław Wróbel – historyk i autor książki „Białystok, którego nie ma”. To wyjątkowa okazja, by spojrzeć na miasto z innej perspektywy i odkryć historie kryjące się w jego panoramie. Spotkanie odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Ekologie ucieczkowe: bagna, lasy i nieużytki jako przestrzenie oporu – 20 września, Galeria Arsenał elektrownia

Wykład Michała Pospiszyla połączony z oprowadzaniem to spojrzenie na relacje między środowiskiem naturalnym a społeczeństwem. Badacz pokaże, jak niekontrolowane przestrzenie przyrody stawały się miejscem oporu i przetrwania. To propozycja dla osób zainteresowanych historią, ekologią i społecznym wymiarem natury.

Warsztaty malarskie – 21 września, Muzeum Wojska

Uczestnicy warsztatów będą mogli stworzyć własny obraz inspirowany dziełami ze zbiorów muzeum. Wszystko odbywać się będzie pod okiem instruktorki, która pomoże odkryć tajniki sztuki malarskiej. To propozycja dla osób, które chcą spróbować swoich sił w twórczości artystycznej.

Spotkanie z Magdaleną Stopą – „Eleonora Plutyńska. Wielka dama polskiej tkaniny” – 21 września, Dwór z Bobry Wielkiej

Autorka biografii Eleonory Plutyńskiej opowie o losach artystki, która przyczyniła się do rozwoju janowskiej tkaniny ludowej. To spotkanie z historią polskiego tkactwa, które wciąż inspiruje kolejne pokolenia twórców. Pasjonaci sztuki i historii z pewnością znajdą tu coś dla siebie.

Spacer z inspiracją – pożegnanie lata w lesie – 21 września, Las Turczyński

Końcówka lata to doskonały moment, by zatrzymać się na chwilę i spędzić czas w naturze. W kobiecym gronie uczestniczki wyruszą na spacer pełen uważności i relaksu. Ewelina, prowadząca wydarzenie, opowie o lasoterapii i jej dobroczynnym wpływie na nasze samopoczucie. Spotkanie ma charakter otwarty i bezpłatny.

Silent Disco pod Parasolkami – 21 września, ulica Jana Kilińskiego

Białystok znów zatańczy – ale w ciszy. Silent disco pod kolorowymi parasolkami pozwoli każdemu wybrać własną muzykę i tańczyć w rytmie ulubionych dźwięków. To niepowtarzalna okazja, by poczuć energię tłumu i jednocześnie cieszyć się indywidualnym doświadczeniem. Impreza jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich.

Zwiedzanie osiemnastowiecznego zegara – 20 września, Brama Wielka „Gryf”

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć jeden z najstarszych zegarów wieżowych w Polsce. Ręcznie wykuty w XVIII wieku dla hetmana Jana Klemensa Branickiego mechanizm wciąż robi wrażenie precyzją i historią. Uczestnicy usłyszą jego bicie, poznają tajniki konserwacji i dowiedzą się, jaką rolę pełnił w dawnym Białymstoku. (hp)