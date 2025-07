Weekendowy rozkład jazdy 19 – 20 lipca

18 lipca, 2025

Koncert zespołu Baymele to tylko jedno z wielu wydarzeń, które w ten weekend wypełnią Białystok muzyką, ruchem i twórczą energią. Letnie zajęcia na tarasach i w ogrodach zaproszą do oddechu i uważności – na siebie i otoczenie. Nie zabraknie też propozycji dla rodzin z dziećmi, pasjonatów sztuki i miłośników lokalnej historii. W mieście i jego okolicach będzie się działo – na trawie, w muzeach, pod gołym niebem i pod dachem.



Podlaska Oktawa Kultur, Rynek Kościuszki – 19 lipca

Pierwszego dnia Podlaskiej Oktawy Kultur Rynek Kościuszki wypełni się dźwiękami tradycji w nowoczesnym wydaniu. Na scenie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, jedna z najstarszych formacji folklorystycznych w Polsce, która zaprezentuje stylizowane widowisko czerpiące z bogactwa kultury ludowej różnych regionów kraju. Energetyczne, afrykańskie rytmy wniesie FRA! – zespół z Ghany łączący muzykę swojego dziedzictwa z funkiem, tworząc porywający Highlife Funk. W klimat Karpat zabierze publiczność trio Wernyhora, inspirujące się dziedzictwem pogranicza polsko-ukraińskiego, a wieczór dopełni Kapela PoPieronie, prezentująca pełną życia muzykę góralską i autorskie kompozycje z echem słowackich i węgierskich wpływów.

Podlaska Oktawa Kultur, Rynek Kościuszki – 20 lipca

W niedzielę Podlaska Oktawa Kultur zaprosi na kolejne muzyczne spotkania z tradycją w różnorodnym, międzynarodowym wydaniu. Zespół Tańca Ludowego „Bystry” z Augustowa zaprezentuje folklor Podlasia i Suwalszczyzny w autentycznych strojach i rytmach dawnej wsi. Następnie wystąpi renomowany Zagreb Folk Dance Ensemble Dr Ivan Ivančan z Chorwacji, wierny tradycyjnej formie folkloru, zachwycający śpiewem i barwnymi kostiumami. Wyjątkowym punktem programu będzie koncert Renaty Przemyk z udziałem Dagi Gregorowicz z zespołu Dagadana – projekt „Vera to ja” to muzyczna opowieść o kobiecości, sięgająca do źródeł i emocji. Wystąpi również Kroke, uznany na świecie za mistrzów klezmerskiej ekspresji, który swoją muzyką buduje mosty między przeszłością a współczesnością.

Baymele, Zmiana Klimatu – 20 lipca

Baymele to amerykański zespół o żydowsko-wschodnioeuropejskich korzeniach, który zaprezentuje swoją muzykę po raz pierwszy w Białymstoku. Ich twórczość łączy tradycyjne melodie jidysz z wpływami folkloru polskiego, ukraińskiego, węgierskiego i rumuńskiego. Na scenie wystąpią jako wyjątkowe kwartetowe wcielenie, łącząc muzyków z USA i Polski. Koncert będzie zapowiedzią debiutanckiego albumu „Sapling”.

Filmowe lato na Osiedlu Mickiewicza – Szef Roku, reż. Fernando León de Aranoa, Ogródek Jordanowski – 19 lipca

Letnie kino plenerowe na Osiedlu Mickiewicza zaprasza na seans filmu „Szef Roku”. To idealna okazja, by w gronie znajomych czy rodziny obejrzeć film pod gołym niebem, w otoczeniu zieleni i swobodnej atmosfery. Wstęp jest wolny, a klimat wyjątkowy – wystarczy zabrać koc i dobry nastrój. Wieczór z filmem w plenerze to nie tylko relaks, ale i małe kulturalne święto na osiedlu.

Międzypokoleniowe planszówki w parku – Park Antoniuk – 19 lipca

W Parku Antoniuk czeka prawdziwa planszówkowa uczta dla wszystkich pokoleń. Wśród dostępnych gier znajdą się klasyki dla dzieci, rodziny i zaawansowanych graczy, a do tego malowanie figurek i przyjazna atmosfera bez presji rywalizacji. Kocyki, cień, animatorzy i ponad 100 planszówek – to idealna propozycja na spędzenie letniego popołudnia w aktywny i kreatywny sposób.

Międzypokoleniowe planszówki w parku – Park Konstytucji 3 Maja – 20 lipca

Dzień później planszówkowa strefa przenosi się do Parku Konstytucji 3 Maja. Poza setką gier planszowych dostępna będzie także wyjątkowa kolekcja drewnianych gier XXL, które pokochają najmłodsi i dorośli. Animatorzy pomogą w wyborze i tłumaczeniu zasad, a wszystko to w cieniu drzew i w atmosferze relaksu. To propozycja na rodzinne granie i odkrywanie nowych tytułów.

Film Słone lato – pokaz przedpremierowy, Kino Forum – 19 lipca

„Słone lato” to debiut reżyserski Rebeki Lenkiewicz, współscenarzystki „Idy”. Film oparty na bestsellerze Deborah Levy opowiada o dojrzewaniu, opiece nad bliskimi i odnajdywaniu siebie w cieniu obowiązku. Akcja toczy się w upalnej Hiszpanii, gdzie młoda bohaterka odkrywa własne pragnienia. W rolach głównych Vicky Krieps, Fiona Shaw i Emma Mackey – trio, które nadaje historii emocjonalnej głębi i subtelności.

Pani od polskiego – film i spotkanie z reż. Radosławem Piwowarskim, Kino Forum – 20 lipca

Nowy film Piwowarskiego, autora kultowych produkcji z lat 80. i 90., to hołd dla kobiet w czasach II wojny światowej. Opowieść o miłości i przetrwaniu, inspirowana prawdziwymi historiami osób wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec. Pokaz filmu zakończy spotkanie z reżyserem, który opowie o kulisach powstawania tego poruszającego dzieła. To propozycja dla widzów szukających kina z przesłaniem i emocjami.

Letni pilates na tarasie – 20 lipca, Nie Teatr / Above Astoria

Relaksujące zajęcia pilates w otoczeniu zieleni na tarasie w centrum miasta poprowadzi Małgorzata Chomczyk – doświadczona instruktorka pilates i fitness. Sesja jest otwarta dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania – wystarczy zabrać matę i chęć zadbania o siebie. W cenie biletu: woda, lemoniada i dobra energia.

Joga na tarasie widokowym – 19 lipca, Opera i Filharmonia Podlaska

Bezpłatna sesja jogi pod gołym niebem z widokiem na Białystok. Spotkania w ramach akcji „Wspólny oddech” to czas na wyciszenie, kontakt z ciałem i integrację z innymi. Zajęcia prowadzi Dominika Czarnecka z Fundacji Rodziny Czarneckich. Praktyka otwarta jest dla wszystkich – niezależnie od wieku i poziomu.

Joga na wakacjach – 19 lipca, Ogrody Pałacu Branickich

Otwarte zajęcia jogi w jednej z najpiękniejszych przestrzeni miasta poprowadzi Ania Chomczyk, znana jako Joginka w podróży. Wystarczy zabrać matę, wygodny strój i wodę. To okazja, by się wyciszyć, zrelaksować i spędzić czas wśród ludzi z podobną energią.

Rodzinne weekendy – Trzeci wymiar z Miró – 19–20 lipca, Ratusz w Białymstoku

Twórcze spotkanie dla rodzin inspirowane sztuką Joana Miró. Po wspólnym zwiedzaniu wystawy dzieci stworzą własne przestrzenne kompozycje z materiałów recyklingowych. Kolor, forma i wyobraźnia spotkają się w jednym miejscu – udział mogą wziąć dzieci w wieku 5–12 lat wraz z opiekunami.

Wyspa Piratów – 19 lipca, Chorten Arena

Pełna fantazji przygoda dla najmłodszych – mali piraci wyruszą na poszukiwanie skarbów, przejdą szkolenie pirackie i poznają Kapitana Czarnobrodego. Nie zabraknie zadań, magii i konkursu na najlepszy strój. Rodzinne wydarzenie z ogromną dawką zabawy i kreatywności.

Warsztaty rodzinne „Misja LIMitowana” – 20 lipca, Muzeum Wojska / Park Militarny

Rodzinne zajęcia edukacyjne poświęcone historii samolotu LIM-5 – legendy zimnej wojny. Uczestnicy poznają jego historię i wykonają własne nadruki z sylwetką samolotu. Należy przynieść własną koszulkę lub torbę do naprasowania grafiki.

Uskrzydleni Posłańcy – 20 lipca, Muzeum Ikon w Supraślu

Spotkanie z cyklu „sztuka ikony” poświęcone aniołom w ikonografii Wschodu. Wśród prezentowanych zabytków znajdziemy przedstawienia Archaniołów, Cherubinów czy Aniołów Stróżów. To refleksyjne wydarzenie dla osób zainteresowanych duchowością i sztuką sakralną.

Szyldy, apliki i trzewiki – 20 lipca, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Kuratorskie oprowadzanie po wystawie poświęconej metalowym detalom meblarskim z XVII–XX wieku. To okazja do poznania tajników dawnego rzemiosła i spojrzenia na meble przez pryzmat ich zdobień. Spotkanie poprowadzi Anna Dąbrowska.

Otwarcie wystawy „Zioła w kulturze ludowej” – 20 lipca, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Nowa ekspozycja w zabytkowym spichlerzu prezentuje kilkadziesiąt gatunków ziół i ich zastosowanie w kuchni, lecznictwie i tradycji ludowej. W programie warsztaty z tworzenia kosmetyków, degustacje i pogadanki. Otwarcie odbędzie się w zagrodzie z Dąbrowy Moczydeł. (hp)