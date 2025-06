Weekendowy rozkład jazdy 14-15 czerwca

13 czerwca, 2025

W nadchodzący weekend w Białymstoku i okolicach czeka na mieszkańców i gości wiele różnorodnych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. W programie znajdą się koncerty, spektakle, warsztaty artystyczne oraz wyjątkowe imprezy plenerowe, które pozwolą zarówno na twórczą zabawę, jak i poznanie lokalnej historii oraz tradycji. To doskonała okazja, by spędzić czas aktywnie, odkrywając kulturę, sztukę i wspólnotę regionu.

KONCERTY

Before z Patrykiem Ołdziejewskim – 14 czerwca, Nie Teatr

Zanim ruszy pełną parą Letnie Granie, Nie Teatr proponuje muzyczną rozgrzewkę w swobodnym, wakacyjnym stylu. Gospodarzem wieczoru będzie Patryk Ołdziejewski – artysta wszechstronny, który połączy muzykę, humor i emocje w jednym scenicznym spotkaniu. W programie znajdą się improwizacje, anegdoty oraz utwory wybrane przez samych uczestników, którzy staną się współautorami atmosfery koncertu. Wydarzenie odbędzie się w luźnej formule – z uśmiechem, śpiewem i bez biletów.

Mindweaver i Bimo – 14 czerwca, Klub Muzyczny Sześcian

Po kilkumiesięcznej przerwie Mindweaver powraca na scenę z nowym brzmieniem i świeżą energią. Zespół, znany z emocjonalnych i intensywnych koncertów, zapowiada wyjątkowy wieczór w klimacie indie rocka, alt rocka i metalu. Ich utwory, takie jak „Eclipse”, zdobyły już uznanie wśród lokalnej publiczności. Przed Mindweaverem wystąpi Bimo – młoda formacja altrockowa, która stawia pierwsze kroki na koncertowej scenie, promując swój debiutancki album.

Koncerty w samo południe – „Echo Barw” – 15 czerwca, Galeria im. Sleńdzińskich

Solowe suity Bacha w wykonaniu Ewy Witczak zyskują nowy wymiar – muzyce towarzyszyć będą autorskie wizualizacje inspirowane kolorami tonacji. Projekt „Echo Barw” łączy dźwięk z obrazem, tworząc synestetyczne doświadczenie, w którym barwy i struktury muzyczne współgrają ze sobą w wyjątkowej harmonii. To propozycja dla tych, którzy szukają głębszego kontaktu z muzyką barokową i są otwarci na nowatorskie formy jej interpretacji. W programie znajdą się trzy suity: G-dur, d-moll i C-dur. Wstęp wolny.

SPEKTAKLE I MUSICALE

Tschick – 14 i 15 czerwca, Teatr Dramatyczny

Spektakl „Tschick” to opowieść o dojrzewaniu, przyjaźni i poszukiwaniu własnej tożsamości. Dwóch nastolatków wyrusza w podróż bez celu – kradzionym samochodem – która szybko okazuje się wyprawą ku dorosłości. Przypadkowe spotkania i nieoczekiwane wydarzenia sprawiają, że bohaterowie uczą się siebie nawzajem i odkrywają, czym jest prawdziwa wolność. Przejmująca i pełna lekkości historia drogi, która zostaje w pamięci.

O co biega? – 14 i 15 czerwca, Teatr Dramatyczny

„O co biega?” to farsa w najlepszym brytyjskim stylu, rozgrywająca się w willi pastora Toopa i jego żony. Splot zabawnych nieporozumień, przebieranek i niespodziewanych wizyt prowadzi do komicznego chaosu, którego nie sposób ogarnąć. W centrum wydarzeń są kobiety – Penelopa i jej służąca – które z wdziękiem próbują ujarzmić spiralę absurdów. To spektakl, który bawi do łez i pokazuje, że najlepszy humor powstaje tam, gdzie nic nie idzie zgodnie z planem.

Kulki – 14 i 15 czerwca, Białostocki Teatr Lalek

„Kulki” to barwna i zmysłowa propozycja dla najmłodszych widzów, w której świat kolorowych form i dźwięków staje się przestrzenią do poznawania emocji i relacji. Twórcy spektaklu zapraszają dzieci do udziału w subtelnej teatralnej grze, w której z prostych kształtów powstają złożone obrazy. Przez pryzmat tej niezwykłej krainy mali widzowie mogą zastanowić się, czym jest przyjaźń i jak wygląda świat zbudowany z wyobraźni.

Kaszalot – 14 i 15 czerwca, Białostocki Teatr Lalek

Tytułowy Kaszalot przeżywa egzystencjalny kryzys – nie pasuje do żadnej kategorii, z którą mógłby się utożsamić. W towarzystwie wiernej Pchły wyrusza w pełną humoru podróż, by odnaleźć odpowiedzi na pytania o swoją tożsamość. To opowieść o odmienności, akceptacji i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie. Przygoda Kaszalota to ciepła i mądra propozycja dla dzieci i dorosłych z otwartym sercem.

Serial Killer Story – 14 i 15 czerwca, Białostocki Teatr Lalek

Autorski musical inspirowany modą na mroczne seriale kryminalne, ale w wersji scenicznej – z dystansem i absurdalnym humorem. „Serial Killer Story” wciąga widza w labirynt podejrzeń, zbrodni i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ludzie i lalki tworzą tu świat przepełniony muzyką na żywo i groteskową intrygą. To komediowy teatr na najwyższych obrotach – dla tych, którzy lubią, gdy konwencje mieszają się bez uprzedzeń.

Vesper – 14 i 15 czerwca, Opera i Filharmonia Podlaska

„Vesper” to musical oparty na historii Krystyny Skarbek – jednej z najbardziej tajemniczych i bohaterskich kobiet okresu II wojny światowej. Widowisko łączy monumentalną formę teatralną z emocjonalną głębią i historyczną refleksją. Spektakl olśniewa choreografią, muzyką i scenografią, opowiadając o odwadze, moralnych dylematach i miłości, która przekracza granice czasu. To opowieść o bohaterce, która zasługuje na pamięć i podziw.

Eksperyment – 14 czerwca, Nie Teatr

Spektakl Kompanii Teatralnej Mamro to błyskotliwa komedia intelektualna, która balansuje między rzeczywistością a teatralną fikcją. Czwórka krytyków trafia w sam środek osobliwego eksperymentu, który zmusza ich do przedefiniowania własnych przekonań. Zdobywca wielu nagród, „Eksperyment” bawi, prowokuje i zmusza do myślenia o tym, czym naprawdę jest teatr – i co się dzieje, gdy granice sceny zostają przekroczone.

Liryki lozańskie – 14 czerwca, Teatr Wierszalin

„Liryki lozańskie” to poetycka podróż przez ostatnie utwory Adama Mickiewicza, zinterpretowane przez Piotra Tomaszuka. Spektakl przekształca słowo w dźwięk, tworząc wyjątkowy rytm i przestrzeń medytacyjną. Teksty poety rezonują w teatrze jako refleksje nad losem, pamięcią i przemijaniem. To przedstawienie, które przenosi widza w sferę głębokich przeżyć i literackiego piękna.

INNE WYDARZENIA

Mityng Gwiazd – 14 czerwca, Rynek Kościuszki

Najlepsi lekkoatleci ponownie zawitają do centrum Białegostoku, by walczyć o rekordy i serca kibiców. Na specjalnej arenie przy Ratuszu rozegrane zostaną widowiskowe konkurencje: skok wzwyż, skok o tyczce i pchnięcie kulą. To niepowtarzalna okazja, by z bliska zobaczyć mistrzów świata i Europy, a także wspierać lokalnych sportowców.

Filmy Ośrodka Kultury i Prasy II Korpusu Polskiego – 15 czerwca, Kino Forum

Wyjątkowy przegląd filmów dokumentalnych i fabularyzowanych autorstwa Michała Waszyńskiego – reżysera o niezwykle bogatym dorobku twórczym. Po seansach odbędzie się spotkanie z Michałem Pieńkowskim z Filmoteki Narodowej, który przybliży kulisy powstawania filmów oraz ich kontekst historyczny.

VIII Festiwal Barokowe Ogrody Sztuki – 14–15 czerwca, różne lokalizacje w Białymstoku

Święto kultury barokowej łączy koncerty muzyki dawnej, warsztaty kulinarne, wykłady historyczne i artystyczne instalacje w Ogrodach Branickich i Domu Kultury „Śródmieście”. To spotkanie z historią i sztuką w najbardziej eleganckim wydaniu, z udziałem artystów z Polski i Litwy.

Dirt Węglowa Jam vol. 2 – 14 czerwca, Dirt Park Węglowa

Druga edycja zawodów dirt jumpingu to gratka dla fanów sportów ekstremalnych. W Białymstoku spotkają się najlepsi zawodnicy z całej Polski, by zaprezentować spektakularne triki w jedynym takim obiekcie w regionie. Wstęp dla widzów jest wolny.

Meble i ich piękne zdobienia – 14 czerwca, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Rodzinne warsztaty edukacyjne poświęcone meblom i ich zdobieniom z XVII–XIX wieku. Uczestnicy obejrzą wyjątkowe okucia z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, a następnie ozdobią szablony historycznych mebli, ucząc się przy tym o dawnej sztuce użytkowej.

Każde stworzenie ma młodsze pokolenie – 14 czerwca, Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej

Zajęcia przyrodnicze i warsztaty plastyczne dla dzieci, poświęcone młodym zwierzętom. Inspiracją będą fotografie Wiktora Wołkowa, a uczestnicy poznają ciekawostki o zachowaniach i potrzebach zwierzęcych maluchów oraz stworzą własne prace plastyczne.

Rzeczy mówią. Historia zaklęta w przedmiotach – 14 czerwca, Muzeum w Tykocinie

Spotkanie z cyklu popularyzującego historię przez pryzmat zabytków codziennego użytku. Tym razem tematem będzie święto Sukkot i jego symbole, które opowiedzą o duchowości i tradycjach społeczności żydowskiej oraz o tym, jak przedmioty kształtują naszą tożsamość.

Jan Śpiewak, spotkanie wokół książki „Patopaństwo” – 14 czerwca, Zmiana Klimatu

Spotkanie autorskie z Janem Śpiewakiem wokół książki „Patopaństwo”, która analizuje źródła patologii życia publicznego w Polsce. Po prezentacji odbędzie się otwarta dyskusja z udziałem publiczności, także o lokalnym kontekście.

Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych – 14 czerwca, Pałac Branickich

Wspólne dzierganie pod chmurką – kocyki, robótki i dobry humor mile widziane! Organizatorzy przewidują konkursy i wspólne świętowanie z okazji światowego dnia dziergania.

Targi Moto Technologii – 14 czerwca, Chorten Arena

Przegląd motoryzacyjnych nowości i klasyków, rajdowe emocje oraz retro-turniej w grze Colin McRae Rally 2.0. Na miejscu będzie można zobaczyć zarówno zabytkowe auta, jak i najnowsze modele elektryczne.

I Podlaska Pielgrzymka Rolkowa – 15 czerwca, Bazylika Mniejsza Wniebowzięcia NMP

Nowa forma pielgrzymowania – tym razem na rolkach. Trasa liczy około 15 km i prowadzi z Białegostoku do Juchnowca Kościelnego. Celem wydarzenia jest połączenie duchowości z aktywnością na świeżym powietrzu.

Jarmark Kwiatów i Rękodzieła – 14–15 czerwca, Plac im. Józefa Piłsudskiego

Dwudniowe święto ogrodnictwa i rękodzieła. W ofercie m.in. rośliny doniczkowe, ozdobne krzewy, rzemiosło i kulinarne smakołyki. To okazja do zakupów, konsultacji z ekspertami i inspiracji ogrodowych.

Warsztaty hafciarskie „Wyszywane Historie” – 14 czerwca, Muzeum Wojska

Uczestnicy poznają podstawy haftu krzyżykowego, tworząc własną naszywkę na bazie wzorów wojskowych. Materiały zapewnia organizator – wystarczą chęci i cierpliwość.

Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk” – 14–15 czerwca, różne lokalizacje

Koncerty, warsztaty i wykłady ukazujące różnorodność kultury żydowskiej. W programie muzyka klezmerska, pieśni sefardyjskie, tańce i kuchnia izraelska oraz artystyczne zajęcia dla dzieci.

Warsztaty psychologiczne „Jak zachować optymizm w trudnych czasach” – 14 czerwca, Muzeum Pamięci Sybiru

Zajęcia inspirowane historiami Sybiraków, poświęcone budowaniu odporności psychicznej. Prowadzi Artur Brzeziński – psycholog i historyk. Warsztaty towarzyszą wystawie „Bezkres Sybiru”.

Spacer edukacyjny po Osiedlu Piasta II – 15 czerwca, ul. Mieszka I 18

Alternatywny spacer z Andrzejem Kłopotowskim – autorem projektu „Osiedlownik”. Przewodnik odkryje przed uczestnikami nieoczywistą historię i architekturę osiedla z czasów PRL-u.

Europejskie Dni Archeologii – 14–15 czerwca, różne lokalizacje

W programie m.in. spacer doliną Supraśli z Adamem Wawrusiewiczem, wykład o klasztorze bernardynów w Tykocinie oraz archeologiczna wycieczka po Tykocinie z Hubertem Lepionką. Uczestnicy poznają nieznane dotąd aspekty dziedzictwa regionu.

XV Dzień Tradycji Rzeczypospolitej – 15 czerwca, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Plenerowe święto historii i kultury – rekonstrukcje bitew, pokazy jazdy husarskiej, warsztaty tkackie, gry dla dzieci i koncert fortepianowy. W programie również turnieje i potańcówka przy ognisku.

Morze. Może potaplaj się w błękicie? – 15 czerwca, Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych inspirowane morskimi falami i bajką o delfinie. Uczestnicy stworzą obrazy wałkami i otrzymają medal Delfina. Wspólna zabawa z dużą dawką kreatywności – i farby!