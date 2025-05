Weekendowy rozkład jazdy 10-11 maja

9 maja, 2025

Białystok i region tętnią życiem – czekają na Was koncerty, warsztaty, targi, pokazy, spacery i spektakle. Niezależnie od tego, czy szukacie rodzinnej rozrywki, chwili ze sztuką, czy okazji do tanecznego szaleństwa – ten weekend ma wszystko. Sprawdźcie, gdzie warto się wybrać i co koniecznie trzeba zobaczyć!

KONCERTY

Isaac Goldenberg, Maddeg, Eclipsed Lights – 10 maja, Klub Muzyczny Sześcian

Wieczór z muzyką alternatywną i rockiem w różnych odcieniach. Zwycięzcy Rockowań i ŁOMOT-u – Isaac Goldenberg – przywiozą do Białegostoku utwory z debiutanckiej EP-ki „ZIMY”, a także nowe kompozycje. Towarzyszyć im będą lokalni mocarze gitarowych brzmień: Maddeg, nawiązujący do rocka lat 90., oraz Eclipsed Lights, którzy tworzą przestrzenne kompozycje z pogranicza rocka i alternatywy.

My Own Abyss, Praise The Sun, My Heart In Atrophy – 10 maja, MotoPub

Ciężkie brzmienia i mocna scena metalcore’owa. My Own Abyss to jeden z topowych zespołów tego gatunku w Polsce – w Białymstoku zagrają materiał z nowej EP-ki „Dead End”. Ich koncerty to połączenie dźwięku, światła i energii. W roli supportów: warszawski Praise The Sun i deathcore’owe My Heart In Atrophy.

Majowa Liturgia Zniszczenia – 11 maja, MotoPub

Dla fanów ekstremalnego metalu to wydarzenie obowiązkowe. Cztery zespoły, cztery różne odcienie mroku: Defying – progresywny, ciężki metal inspirowany horrorem; Obsidian Mantra – techniczny death metal z czarnym sercem; Despised Cruelty – surowy black metal z Łodzi; Waśń – melancholijny i melodyjny black metal z polskimi tekstami. Wieczór pełen katartycznej destrukcji.

Piramidy – 11 maja, Nie Teatr

Nastrojowy i refleksyjny koncert w hołdzie Włodzimierzowi Wysockiemu i Bułatowi Okudżawie. Zespół Piramidy zaprezentuje utwory dwóch gigantów poetyckiej pieśni, które niosą bunt, nadzieję i niezłomność. Wystąpią: Piotr Kajetan Matczuk i Radosław Laskowski.

Vesper – 10 i 11 maja, Opera i Filharmonia Podlaska

Musical o niezwykłej kobiecie – Krystynie Skarbek, jednej z najodważniejszych postaci II wojny światowej. „Vesper” to widowisko łączące dokumentalny rygor z artystyczną ekspresją. Wspaniała muzyka, multimedialna oprawa, silne emocje i opowieść o miłości, która nie kończy się wraz ze śmiercią.

Koncert w samo południe: „Summertime” – 11 maja, Galeria Arsenał

Spotkanie z muzyką klasyczną w wyjątkowym składzie: sopran, harfa, fortepian i kontrabas. Kwartet w składzie Ewa Boreczko, Lena Leonowa, Agnieszka Kaczmarek-Bialic i Martyna Bachowska zaprezentuje utwory idealne na wiosenne południe. Brzmienia delikatne, ale emocjonalnie gęste.

Koncert Charytatywny: Marysia Walczuk kontra CFC4 – 11 maja, Rynek Kościuszki

Muzyka może leczyć – nie tylko duszę. 11 maja na Rynku Kościuszki zagramy dla Marysi, dziewczynki walczącej z rzadką chorobą genetyczną. Dochód z koncertu wesprze prace nad terapią. Na scenie pojawią się artyści różnych gatunków – od Zorki i Nowatora, po Kamila Bednarka. Wspólnie zamienimy dobre brzmienia w realną pomoc.

SPEKTAKLE

The Wall – 10 i 11 maja, Teatr Dramatyczny

Poruszający spektakl, który stawia ważne pytania o współczesną narrację dotyczącą wojny. Twórcy przedstawienia sięgają po literaturę faktu i prozę, ukazując różne perspektywy osób doświadczających konfliktów zbrojnych. To sceniczna mozaika historii, która zmusza do refleksji nad tym, jak wojna wpływa na jednostkę i społeczeństwo.

Wczoraj byłaś zła na zielono – 10 i 11 maja, Teatr Dramatyczny

Intymna opowieść o macierzyństwie, odmienności i więzi między matką a córką w spektrum autyzmu. Spektakl pełen czułości i samoświadomości, w którym bohaterka odkrywa swoją tożsamość poprzez próbę zrozumienia inności dziecka. To opowieść o akceptacji, inności i sile kobiecości.

Mistrz i Małgorzata – 10 i 11 maja, Teatr Dramatyczny

Adaptacja klasycznej powieści Michaiła Bułhakowa w formie nowoczesnego widowiska teatralnego. Magia, miłość, duchowość i szaleństwo w realiach totalitarnej Moskwy. Spektakl wykorzystuje różne formy sceniczne – od narracji po teatr lalek – by w pełni oddać surrealistyczny klimat dzieła.

Kulki – 10 i 11 maja, Białostocki Teatr Lalek

Kolorowa, sensoryczna przygoda dla najmłodszych widzów. Spektakl bez słów, w którym kuliste formy stają się budulcem teatralnego świata. To opowieść o poznawaniu świata, wspólnym tworzeniu i budowaniu przyjaźni w zróżnicowanym otoczeniu.

Lenka – 10 i 11 maja, Białostocki Teatr Lalek

Pełna ciepła historia o rezolutnej dziewczynce, która – choć różni się od rówieśników – uczy się akceptacji siebie i innych. „Lenka” to edukacyjna i wzruszająca propozycja, która oswaja temat odmienności i zachęca do empatii. Idealna dla dzieci i ich rodziców.

Serial Killer Story – 10 maja, Białostocki Teatr Lalek

Autorski komediowy musical, który bawi się konwencją popularnych seriali kryminalnych. W pełnym absurdów świecie zbrodni i tajemnic, aktorzy i lalki zabierają widzów w groteskową podróż przez meandry narracji rodem z telewizji. Dużo humoru, cięte dialogi i muzyka na żywo.

Gra na krawędzi – 10 maja, Nie Teatr

Dwuosobowa sztuka, która igra z oczekiwaniami widza. Przez serię nieoczekiwanych zwrotów akcji, spektakl prowadzi nas od pozornej prostoty ku głębokiej refleksji nad relacjami i sensem istnienia. Zabawna i filozoficzna opowieść o małżeństwie, tożsamości i rzeczywistości scenicznej.

Wniebogłos – 10 maja, Teatr Wierszalin

Wzruszająca opowieść o dwunastoletnim Ryśku, który chce śpiewać na pogrzebach i należeć do kapeli. W spektaklu osadzonym na dawnej polskiej wsi, muzyka staje się ucieczką i lekarstwem na samotność, stratę i ból dojrzewania. To spektakl o wrażliwości, śmierci i duchowym dojrzewaniu.

INNE WYDARZENIA

Podlaskie Integracje Taneczne – 10 maja, Kino Forum

Ruch, energia i pasja – oto, co łączy uczestników Podlaskich Integracji Tanecznych. W przestrzeni Kina Forum spotkają się młodzi artyści, którzy poprzez taniec sceniczny i street dance wyrażają swoje emocje, pomysły i marzenia. W choreografiach łączą różne techniki, style i formy, tworząc widowiska pełne ekspresji i kreatywności. Wydarzenie to nie tylko przegląd amatorskich zespołów, ale też święto wolności ruchu i nieograniczonej wyobraźni.

Zostań geniuszem kolorów – 11 maja, Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Jak wygląda kolor, gdy poczujemy go dotykiem? Jak smakuje niebieski, a jak pachnie zieleń? Podczas rodzinnych warsztatów sensorycznych zanurzymy się w świat barw wszystkimi zmysłami. Poznamy podstawowe kolory i ich odcienie, a także zainspirujemy się twórczością Krzysztofa Gieniusza – artysty, dla którego barwa to coś więcej niż pigment. Warsztaty zakończymy wspólną wystawą małych arcydzieł.

Skrzyżowanie + spotkanie z Anną Romantowską – 11 maja, Kino Forum

Podlaska Akademia Kultury zaprasza na wieczór filmowy z poruszającą opowieścią o przypadkach, które zmieniają wszystko. „Skrzyżowanie” to film o wypadku, który staje się punktem zwrotnym dla całej rodziny. Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami wciąga od pierwszej sceny i pozostawia pytania, które zostają z widzem na długo. Po seansie – rozmowa z wybitną aktorką, Anną Romantowską.

Malarskie opowieści Stefana Rybiego – 10 i 11 maja, Ratusz w Białymstoku

Jak wygląda świat widziany oczami malarza, który łączy realizm z marzeniem? Stefan Rybi zabiera nas w podróż po płótnach, gdzie codzienność miesza się z fantazją, a dawna szkoła spotyka współczesną wrażliwość. Podczas rodzinnych warsztatów przyjrzymy się jego pracom, a potem sami złapiemy za pędzle i stworzymy coś własnego. Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku 5–12 lat i ich opiekunów.

Co kryje park w Choroszczy? – 10 maja, Muzeum Wnętrz Pałacowych

Czas na spotkanie z naturą w najbardziej malowniczym otoczeniu. Spacerując po parku pałacowym w Choroszczy poznamy rytm przyrody, poszukamy śladów mieszkańców krzaków i koron drzew, a potem – zainspirowani tym, co zobaczymy – stworzymy własne obrazy. Część przyrodnicza przeplata się tu z artystyczną, dając dzieciom (7–12 lat) i ich opiekunom możliwość odkrywania świata w pełni zmysłów.

Rzecz o rzekach – 10 i 11 maja, Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej

Rzeki to nie tylko woda – to opowieści, pejzaże i życie. W Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa poznamy ich tajemnice dzięki zdjęciom Aleksandry Puczyńskiej i badaniom mikroskopowym. Obejrzymy nadrzeczne rośliny i owady, nauczymy się rozumieć ekosystemy i zobaczymy, jak rzeki inspirują artystów. Warsztaty dla dzieci 6–12 lat to świetna okazja do połączenia wiedzy przyrodniczej z wrażliwością artystyczną.

Wielka Garażówka vol. 3 – 11 maja, Zmiana Klimatu

To nie tylko wyprzedaż – to miejskie święto przedmiotów z historią. W Zmianie Klimatu po raz trzeci spotkają się ci, którzy szukają, z tymi, którzy chcą dać rzeczom nowe życie. Od płyt winylowych, przez książki i ubrania, po skarby z domowych pawlaczy – każdy znajdzie coś dla siebie. Garażówka to także miejsce spotkań, rozmów i spontanicznych odkryć.

Rodzinne soboty z teatrzykiem – 10 maja, CH Auchan Hetmańska

Kiedy las staje się sceną, a bohaterami są zwierzęta – to znak, że pora na „Leśną przygodę”! W ramach cyklu Rodzinnych Sobót z Teatrzykiem najmłodsi widzowie przeniosą się do świata pełnego przygód i wartości. Po spektaklu dzieci wezmą udział w kreatywnych warsztatach. Wstęp wolny, emocje – bezcenne!

6. Targi Rzeczy Handmade – 11 maja, Chorten Arena

Świat rękodzieła rozkwita w rytmie wiosny. W Chorten Arenie spotkają się twórcy biżuterii, ceramiki, kosmetyków i dekoracji, by podzielić się swoją pasją. Targi to nie tylko okazja do zakupów, ale i inspirujących rozmów, warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz wspólnego celebrowania tego, co tworzone jest z sercem.

Targi Motoryzacyjne – 11 maja, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe

Miłośnicy czterech kółek – to Wasz dzień! Targi Motoryzacyjne to wydarzenie, które łączy nowoczesność z klasyką. Zobaczymy nowe modele prosto z salonów i zadbane oldtimery z historią pod maską. Do tego strefa detailingowa, food trucki i atrakcje dla najmłodszych. Dźwięk silników, blask chromu i pasja do motoryzacji – wszystko w jednym miejscu.

Spacer w przeszłość Pałacu Branickich – 11 maja, Uniwersytet Medyczny

Czy można przenieść się w czasie, nie opuszczając Białegostoku? Spacerując po XVII-wiecznych piwnicach Pałacu Branickich – zdecydowanie tak. Dzięki nowej wystawie zwiedzimy jedną z najcenniejszych części rezydencji, odkryjemy dworskie ceremonie i zobaczymy panoramę ogrodów z tarasu widokowego. To opowieść o historii, która wciąż oddycha pod posadzką Białegostoku. (hp)