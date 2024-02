Weekendowe szaleństwo koncertowe: Puhovsky, Andrzej Dąbrowski, Mietek Folk, Bez i Nadzieja oraz Włókno

14 lutego, 2024

Koniec tego tygodnia obfitował będzie w muzyczne doznania. Blues, folk, alternatywa i klasyka jazzu – to wszystko czeka na nas 16 i 17 lutego w Białymstoku.

W piątek w Klubie Fama wystąpi Puhovsky, znany także jako Romek Puchowski. To artysta nie tylko utalentowany muzycznie, ale także podróżujący duchem i ciałem. Jego ostatnia podróż po Delcie Missisipi, w poszukiwaniu inspiracji i nowych dźwięków, przyniosła nie tylko nowe utwory, ale także niezapomniane historie z tamtych stron. Puhovsky to nie tylko koncert, to podróż przez legendy bluesa i niezwykłe miejsca, które z pewnością zapadną w pamięć każdego słuchacza.

W tym samym miejscu, w sobotę wystąpią dwa zespoły: Włókno oraz Bez i Nadzieja. Włókno, powstałe podczas pandemii, to mieszanka różnorodnych stylów muzycznych, tworząca unikalną i emocjonalną muzykę. Ich brzmienie przenosi słuchacza w świat intensywnych dźwięków, gdzie wyczuwalne są emocje twórców. Natomiast Bez i Nadzieja to warszawski projekt muzyczny, który stworzył niesamowitą mieszankę klimatów od chamber popu po avant folk. Ich teksty, pisane przeważnie w języku polskim, splatają w sobie historie kobiet i natury, tworząc głęboką i niepowtarzalną atmosferę.

W Pubie 6-ścian, również w sobotę zagra zespół Mietek Folk. Ich energetyczna muzyka, inspirowana morzem i piractwem, z pewnością wprawi słuchacza w doskonałe nastroje na całą noc. To nie tylko koncert, ale prawdziwe muzyczne doświadczenie, które przenosi w świat szumów morza i przygód pirackich. Radio Akadera jest patronem medialnym powyższych wydarzeń.

Nie Teatr, 17 lutego zaprasza na koncert legendy polskiej sceny jazzowej – Andrzeja Dąbrowskiego. Wraz z zespołem All Stars zabierze publiczność w magiczną podróż przez klasyki jazzu i polskie przeboje, które zachwycą każdego miłośnika dobrej muzyki. Andrzej Dąbrowski to nie tylko wybitny wokalista i perkusista, ale także legenda polskiego jazzu, który podczas swoich koncertów błyskotliwie łączy tradycję z nowoczesnością. (hp)