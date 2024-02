Weekendowe koncerty w Białymstoku: Marcin Styczeń, Zubek&Pentz, Anabell i Carnaval Du Moulin Rouge

8 lutego, 2024

Nadchodzący weekend w Białymstoku zapowiada się niezwykle barwnie i muzycznie!

W sobotę, 10 lutego w 6-ścian Pubie, odbędzie się koncert Anabell & Sześcian Band, podczas którego usłyszymy utwory takich artystów jak Ira, Mr. Zoob, Wilki, Lombard, Perfect i wielu innych. Nie zabraknie specjalnych gości, na scenie zobaczymy Beatę Bogdanowicz, Janusza Nowowsiaka i Przemka Buryla. Publiczność będzie miała okazję zanurzyć się w nostalgii i cieszyć się niezapomnianymi przebojami, a Radio Akadera patronuje temu wyjątkowemu wydarzeniu.

Tego samego dnia w Nie Teatrze, odbędzie się wyjątkowe Carnaval Du Moulin Rogue 2024 – Show Burlesque Dance & Live Band. To wieczór pełen magii, kolorów i niezapomnianych wrażeń, gdzie wraz z zespołem Show Burlesque Dance i Live Band, widzowie będą mogli przenieść się w czasie do burzliwych lat rewii i piękna Moulin Rouge. Gwiazdami tego spektaklu będą Lillet L’amour – performerka, miss piękności, balerina i showgirl, a także Kate Rex, Jakub Luboiński i niezawodna ekipa Show Burlesque Dance, która zadba o to, aby wieczór był pełen energii, tańca i dobrej zabawy.

Natomiast w niedzielę, 11 lutego w 6-ścian Pubie, czeka nas wyjątkowy koncert Marcina Stycznia. „Koncert życzeń” to niezwykłe wydarzenie, podczas którego publiczność będzie miała okazję decydować o repertuarze artysty. Marcin Styczeń, znany pieśniarz, kompozytor i autor tekstów, zagra na życzenie widzów każdy utwór ze swojego bogatego repertuaru, zapewniając niezapomnianą atmosferę i interaktywny występ. Radio Akadera patronuje wydarzeniu.

W tym czasie w Nie Teatrze, odbędzie się koncert Zubek & Pentz Piazzolla Duo. Piotr Zubek i Janek Pentz zapraszają na muzyczno-artystyczną podróż w świat twórczości Astora Piazzolli. W setną rocznicę urodzin tego wybitnego kompozytora, duet przygotował nowatorskie aranżacje, które połączą w sobie jazzową improwizację wokalną z brzmieniem akustycznej gitary. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników muzyki, którzy pragną doświadczyć czegoś niezwykłego i przejmującego. (hp)