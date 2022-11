Weekendowa promocja w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku

Listopad 18, 2022

„Błoto” w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku, fot. Bartek Warzecha „Błoto” w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku, fot. Bartek Warzecha

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku przygotował specjalną promocję z okazji weekendu. Od piątku do niedzieli bilety na spektakl „Błoto” można kupić w atrakcyjnej cenie.

„Błoto” to przedstawienie na podstawie książki Jana Jastrzębskiego, które wyreżyserowała Martyna Łyko. Sztuka opowiada historię Suchelca – legendy amatorskich wyczynów motocyklowych, który po latach powraca do wsi Gamajdy. Wydarzeniem staje się także przybycie nowej nauczycielki, co w miejscowym życiu uczuciowym i towarzyskim powoduje niemałe poruszenie. Kwiat gamajdowskiej kawalerki postanawia wcielić w życie parę pomysłów, których rezultaty potwierdzają, że droga do dojrzałości może niestety stać się komedią i do tego czarną.

– „Błoto” to spektakl, który nieczęsto można zobaczyć w Białymstoku, dlatego tym bardziej zachęcam do wybrania się w weekend do Uniwersyteckiego Centrum Kultury i sprawdzenia, co też skrywa się pod tytułowym błotem. Przedstawienie stało się już naszą międzynarodową wizytówką. W ubiegłym roku oczarowało widzów w Gruzji i Armenii – zachęca Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego.

W obsadzie „Błota” będzie można zobaczyć: Justynę Godlewską-Kruczkowską, Arletę Godziszewską, Monikę Zaborską, Krzysztofa Ławniczaka, Dawida Malca i Patryka Ołdziejewskiego.

Bilety na spektakl w promocyjnej cenie 30 zł będą dostępne 18, 19 i 20 listopada w Kasie Teatru (ul. Suraska 1, Białystok) oraz w sprzedaży internetowej. Promocja dotyczy przedstawień granych 19 i 20 listopada, w Uniwersyteckim Centrum Kultury, przy ul. Ciołkowskiego 1N. (mt)