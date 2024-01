Weekend w Pubie 6-ścian: Szanty i Rock’n’roll

3 stycznia, 2024

W nadchodzący weekend Pub 6-ścian w Białymstoku zaprasza na dwa koncerty, które zaspokoją różnorodne gusta muzyczne. Sobota 6 stycznia rozbrzmiewać będzie szantowym klimatem podczas występu The Pioruners, natomiast niedziela 7 stycznia przyniesie rock’n’rollową moc z Damianem Ukeje.

Sobotni wieczór w Pubie 6-ścian to spotkanie z muzyką szantową. The Pioruners, znani z interpretacji zarówno tradycyjnych szant, współczesnych utworów szantopodobnych, jak i pieśni ludowych, przygotowali niezapomniany koncert w formie a cappella. Muzycy nie tylko śpiewają, ale także doskonale czują atmosferę koncertu, dzięki czemu każde ich wystąpienie staje się wspólnym przeżyciem zarówno dla zespołu, jak i dla publiczności.

W trakcie koncertu The Pioruners przerwa koncertowa zostanie wypełniona projekcją filmu „Jacht Doktor: Z Marzenia w Rzeczywistość”. Premiera tego niezwykłego dokumentu przeniesie widzów w fascynujący świat rodziny amatorskich szkutników, którzy przez dziesięć lat realizowali swoje marzenie o budowie własnego jachtu. Film nie tylko ukazuje piękno jachtu, lecz także trudności i radości związane z spełnianiem marzeń. To inspirująca opowieść o determinacji, przyjaźni i sile rodziny.

Niedziela to czas na rock’n’rollowy klimat z Damianem Ukeje. Artysta, znany jako zwycięzca pierwszej edycji „The Voice of Poland”, przygotował specjalny koncert pod tytułem „I am R’n’R”. Podczas tego wydarzenia Damian Ukeje zabierze publiczność w muzyczną podróż, wykonując utwory swoich idoli z czasów dzieciństwa i dojrzewania. W programie znajdą się m.in. przeboje Nirvany, Metallica, Sztywnego Pala Azji, Chrisa Cornella, Maanamu, Prince’a czy Kings of Leon. Oprócz tego artysta zaprezentuje również nowe piosenki zapowiadające jego najnowsze wydawnictwo. Damian Ukeje od lat zdobywa uznanie na polskiej scenie muzycznej. Jego wszechstronność i charakterystyczny głos sprawiają, że każdy koncert to niepowtarzalne muzyczne doświadczenie. To wydarzenie dedykowane dla miłośników rock’n’rolla, nowości muzycznych i energetycznego wykonawstwa. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzeń. (hp)