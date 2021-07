Wędrujący Festiwal „Wertep” znowu odwiedzi Podlaskie

Lipiec 27, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Dwa weekendy, osiem miejscowości i 24 spektakle. Zbliża się 13. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wertep” odbywającego się w urokliwych zakątkach Puszczy Białowieskiej.

Z racji pandemii zobaczymy spektakle głównie polskich teatrów – Teatru w Lesie, Teatru Przedmieście, Teatru Barnaby, czy Teatru Malowanego Piosenkami. Każdego dnia odbywać się będzie po 7 spektakli.

– Zawsze ta konstrukcja dnia jest taka, że musi być coś, co wzruszy, coś, co rozśmieszy, co będzie miało w sobie refleksję, co zastanowi, co pozwoli nam, by się na moment zatrzymać – mówi Dariusz Skibiński, dyrektor artystyczny Festiwalu.

Mimo pandemii Wertep nie miał przerwy. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym motywem przewodnim jest potrzeba spotkania i wyjścia do ludzi.

– Ten Festiwal jest bardziej takim festiwalem spotkań. Nie chodzi tu głównie o podziwianie sztuki. Te spektakle są pretekstem, by ludzie się spotkali – dodaje Skibiński.

Festiwal Wertep rozpocznie się w ten piątek (30.07) w Starym Dworze. Dalej „zawędruje” do Bielska Podlaskiego, Narwi, Gródka, Hajnówki, Dubin, Białowieży i Orli.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj. (mt)

Z Dariuszem Skibińskim, dyrektorem artystycznym Festiwalu i Agatą Rychcik-Skibińską, koordynatorem festiwalu rozmawia Julitta Grzywa: