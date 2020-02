Ważna data w historii miasta. Mija 101 lat od wyzwolenia Białegostoku

Luty 18, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy zostanie uczczona w Białymstoku 101. rocznica wyzwolenia miasta z rąk zaborców. Do wspólnego świętowania tej ważnej

daty w historii miasta zaprasza mieszkańców prezydent Białegostoku.

Rocznicę wyzwolenia miasta z rąk zaborców Białystok uczci w trakcie uroczystości przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchody tego święta rozpoczną się we środę (19.02) w samo południe na Rynku Kościuszki. Uczestnicy złożą przed pomnikiem kwiaty i zapalą znicze.

Za symboliczną datę odzyskania przez Polskę niepodległości po zaborach przyjęło się uważać 11 listopada 1918 roku. Tego dnia zakończyła się I Wojna Światowa, a w Warszawie Józef Piłsudski przejął władzę nad polskim wojskiem. Białystok na przyłączenie do odrodzonej ojczyzny musiał poczekać do lutego następnego roku. W tym przejściowym okresie w naszym mieście dochodziło do grabieży, jako że Białystok znajdował się na trasie wojsk niemieckich wycofujących się z Ukrainy. Dopiero 17 lutego 1919 roku do miasta przyjechał płk Stanisław Dziewulski, pierwszy polski komendant miasta. Dwa dni później do Białegostoku wkroczyły oddziały polskie, a Niemcy opuścili miasto. (mt/mc)