Wasilków walczy o kolejne przystanki kolejowe i lepsze połączenie z Białymstokiem

Luty 26, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W gminie Wasilków, wzdłuż przebudowywanej linii kolejowej Białystok – Sokółka, mogą powstać dwa dodatkowe przystanki kolejowe. Pomysł gminy poparł właśnie wicemarszałek Marek Olbryś. Wcześniej za tą ideą opowiedziało się część podlaskich parlamentarzystów.

Wasilkowscy radni przyjęli stanowisko wyrażające poparcie dla inicjatywy zaprojektowania nowych przystanków kolejowych. Pomysł jest taki, by ustanowić je w pobliżu dwóch największych, ciągle rozbudowujących się osiedli w gminie: Lisiej Góry i Doliny Cisów.

Na osiedlu Lisia Góra przystanek miałby być w sąsiedztwie ulicy Wojtachowskiej/Wielobranżowej w Wasilkowie. To kilkaset metrów od osiedla, gdzie już teraz mieszka ponad 3 tysiące osób, a docelowo będzie mieszkało ok. 10 tys. osób (niedawno został rozstrzygnięty przetarg na budowę kolejnych mieszkań na tych terenach). W sąsiedztwie znajduje się też intensywna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (2 tys. osób).

Drugi przystanek miałby być zlokalizowany w okolicy ulicy Nadawki, czyli osiedla Doliny Cisów, ogródków działkowych i Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

– Docelowo szacujemy, że na tych terenach będzie mieszkało ok. 7 tys. mieszkańców – mówi burmistrz Adrian Łuckiewicz. – Możliwość alternatywnego dojazdu do centrum Białegostoku usprawni rozwiązania transportu publicznego dla mieszkańców. Taki przystanek zwiększy też dostępność pobliskiego muzeum, Parku Dinozaurów i plaży nad rzeką Supraśl. Wpłynie wreszcie na ograniczenie emisji spalin z ruchu samochodowego.

Gmina Wasilków to jedna z najszybciej rozwijających się gmin w Podlaskiem.

– Szacujemy, że w związku z rozwojem budownictwa wielorodzinnego w najbliższych 5 latach liczba mieszkańców Wasilkowa przekroczy obecną populację miejscowości Łapy – podkreśla Adrian Łuckiewicz. – Jednocześnie dotyka nas wykluczenie z komunikacji kolejowej. Wprawdzie od niedawna nasi mieszkańcy mają możliwość korzystania z bezpośredniego dojazdu do Warszawy, bo pociąg relacji Suwałki – Kraków zatrzymuje się na naszym dworcu, ale to ciągle za mało. Zależy nam, by mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do stacji kolejowych. To ważny czynnik wpływający na rozwój gminy. (mt/mc)