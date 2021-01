Wasilków. Radni nie zgodzili się na podwyżkę cen za wywóz śmieci

Styczeń 15, 2021

Nie będzie podwyżki cen za wywóz śmieci w gminie Wasilków. Nie zgodzili się na nią radni. Wzrostu cen chciał burmistrz miasta.

Projekt uchwały zakładał podniesienie opłaty o sto procent – z dotychczasowych 12 złotych od osoby na 24 złote. Jak mówi burmistrz miasta, system gospodarki odpadami musi się bilansować. W Wasilkowie nie spełnia on tego wymogu od kilku lat. Miasto co roku musi więc dopłacać do niego coraz więcej.

W 2019 r. było to 700 tys. złotych, w 2020 r. – już 1,1 mln złotych. Z szacunków urzędu wynika, że w tym roku dopłacić trzeba będzie aż 2,3 mln złotych.

Nie pomogły argumenty burmistrza, że brak bilansu systemu śmieciowego będzie hamował rozwój gminy.

– Za te pieniądze moglibyśmy wybudować trzy świetlice wiejskie, połowę domu kultury, postawić tysiąc nowych słupów z lampami, wybudować kilka dróg, kilkanaście chodników, wesprzeć programy społeczne. Ta uchwała musi być podjęta. System opłat za śmieci musi się bilansować. Gmina Wasilków musi się rozwijać – apelował do rannych burmistrz Adrian Łuckiewicz.

Dziewięciu radnych było za odrzuceniem uchwały, sześciu za przyjęciem. (mt/mc)